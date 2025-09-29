El semáforo de El Mundo Today
Arqueólogos encuentran restos de barceloneses que se podían permitir vivir en el centro
Deja a su abuela esperando cinco minutos en la calle en Barcelona y al volver se encuentra con que es un Vivari
Tras décadas yendo a McDonald’s a pedirlos, al fin los seres humanos se han dado cuenta de que los Happy Meals eran comida destinada a los perros. Desde hace unos días, miles de catalanes han llevado a sus mascotas a estos restaurantes de comida rápida para que puedan degustar estas hamburguesas. Además de la carne, McDonald’s les regala un muñequito con el que pueden pasarse jugando toda la tarde.
Preciosa iniciativa la de un técnico de montaña que ha diseñado una excursión que sale de Barcelona y te lleva a Francia para huir de Aliança Catalana. En apenas 30 horas de caminata puedes esconderte en el país vecino, donde también hay una excursión que te lleva a otro país huyendo del fascismo que hay allí. Gracias al auge del autoritarismo, ya se puede dar la vuelta al mundo huyendo del fascismo.
Tras seis años de absoluto calvario en el que le pilló una retención en la Ronda de Dalt, el piloto catalán Marc Márquez ha vuelto a proclamarse campeón del mundo de motociclismo. El ahora siete veces ganador de Moto GP se quedó atrapado en un atasco de entrada de Barcelona un viernes por la tarde y no ha podido salir hasta ahora, que ha llegado a Japón para volver a levantar el título de campeón.
Rubén no para de decir que todo es un fallo de Matrix, la verdad es que se hace muy cansino. Cada vez que vemos la película 'Matrix' en la oficina y ve algún error en la trama, se gira hacia los demás y nos dice que ha sido un fallo en Matrix. Si el reproductor de DVD se atasca, nos mira y dice que ha habido un fallo en Matrix. Todos se ríen de sus tonterías, lo que me parece un enorme fallo en Matrix.
