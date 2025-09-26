Una ruta que une vino y cultura

Se trata de una ruta peculiar que se desarrolla durante el próximo mes de octubre en las comarcas de Girona. Del 3 al 31 de octubre tendrá lugar la iniciativa bautizada como Beu-te el museu, que asumen el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputación de Girona y la Ruta del Vino de la DO Empordà.

La propuesta, ya consolidada en el calendario gerundense, pone de manifiesto la interrelación de los espacios museísticos con el mundo y el sector vitivinícola local. Las actividades incluyen el Museu de la Pesca, el Castell Gala-Salvador Dalí, el Museu d’Arqueologia de Catalunya d’Empúries, el Museu d’Arqueologia de Catalunya de Ullastret, el Museu d’Arqueologia de Catalunya de Girona, el Terracotta Museu de Ceràmica, el Museu del Cine, la Canònica de Vilabertran, el Museu de la Mediterrània, el Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, el Museu d’Art de Girona, el Museu de la Dona de Tossa de Mar, el Museu del Suro y los Banys Àrabs de Girona.

Por parte del sector vitivinícola, las bodegas de la DO Empordà que participan en la presente edición son Vinyes d’Olivardots, Espelt Viticultors, Mas Llunes, La Vinyeta, Bodega Martí Fabra, Vinyes dels Aspres, Celler Oliveda, Clos d’Agon, Celler Mas Pòlit, Celler Brugarol, Martín Faixó, Empordàlia, Maset Plana, Mas Oller y Terra Remota. Cada actividad tiene capacidad para unas 30 personas y el precio es de 22 euros.