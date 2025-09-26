La Fira del Cistell convierte Salt en la capital de la cestería

Salt acogerá el fin de semana del 4 y 5 de octubre la 27ª edición de la Fira Internacional del Cistell, una cita imprescindible para los amantes de la artesanía y la cultura popular, que año tras año convierte la localidad en la capital mundial de la cestería durante dos intensas jornadas de actividades.

Este año, la feria pondrá el foco en la cestería marina, con la exposición temática “Nanses i pescadores”, que mostrará las artes de pesca tradicionales y la forma de trabajar las fibras en entornos marítimos.

Con una cifra récord de 65 puestos, el Barri Vell se engalanará y se llenará de maestros cesteros llegados de todo el mundo, que ofrecerán piezas únicas y demostraciones en vivo. Los visitantes podrán participar de diversos talleres para aprender a trenzar fibras vegetales, descubrir técnicas ancestrales y conocer materiales como el mimbre, el junco, el esparto o la caña.

Gigantes y castellers

Pero la Fira Internacional del Cistell es mucho más que artesanía. El programa de actividades paralelas incluye pasacalles con gigantes, cabezudos y músicos de gralla, protagonizados por los Gigantes de Salt, Vallbona d’Anoia, Alaior (Menorca), Campdevànol y Cervelló, que el próximo sábado 4 de octubre llenarán las calles de bailes y música. Al día siguiente, el domingo al mediodía, la plaza Sant Jaume será el escenario de una jornada castellera con los Marrecs de Salt como anfitriones, acompañados por los Castellers de la Vila de Gràcia y los Castellers de Figueres.

La Fira Internacional del Cistell, organizada por el Ajuntament de Salt, la Associació Catalana de Cistellaires i la Associació de Veïns del Barri Vell, integra el 15º Certamen Internacional de Cistelleria Roser Albó (CICRA), una cita de gran prestigio donde se premia una pieza tradicional y una artística-creativa. Las propuestas, sin duda, sorprenderán a todos los visitantes que entren en la muestra situada en la antigua fábrica textil Gassol, un icono del pasado industrial de esta localidad del Gironès.

Durante las dos jornadas de la feria se llevará a cabo la instalación Brin de Main, una mano gigante de mimbre construida con la participación del público, a cargo del colectivo francés L’Oseraie du Possible. Los asistentes también podrán visitar la exposición fotográfica Les mans i el cos de l’ofici, que retrata con sensibilidad la relación entre los artesanos y las fibras vegetales.

Un fin de semana para dejarse seducir por el ritmo de las manos, el latido de los tambores y la belleza de las piezas artesanales únicas creadas desde lo más profundo del alma. Toda la programación de la Fira Internacional del Cistell se puede consultar a través de la página web https://www.firadelcistell.cat/