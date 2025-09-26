Artesanía y ecología, en las calles de Santpedor

Como cada último fin de semana del mes de septiembre, el municipio de Santpedor (Bages) acoge la Fira de Sant Miquel, el origen de la cual se remonta a final del siglo XII. Durante la edad media la feria se consolidó como una de las más importantes de la Catalunya interior y, a lo largo de los años, se ha ido adaptando a las circunstancias de cada época, pasando de ser un certamen de artesanía y ganadería a convertirse en la actual Fira de Productes Naturals i Ecològics amb Músics i Artistes al Carrer.

La cita gira en torno al barrio antiguo de Santpedor, que conserva la estructura medieval de calles estrechas y acogedores. Desde hace 35 años, se apuesta por los productos naturales y ecológicos como principales atractivos. La fiesta, que vive la jornada central el domingo, cuenta con un extenso programa con la cultura y la gastronomía como ejes centrales, y también tendrá espacios reivindicativos a favor de la paz, como una acción contra el genocidio del pueblo palestino.

Las calles y las plazas del municipio se volverán a llenar el domingo para acoger las paradas de artesanía, alimentación y regalos. Un espacio dedicado a los artistas locales y el tradicional concurso de músicos en las calles, con actuaciones en diferentes puntos del núcleo antiguo, son dos de los principales atractivos de la fiesta.

La celebración pone especial atención en la gastronomía propia de la comarca y, en concreto, del municipio de Santpedor. Por este motivo, ofrece degustaciones de productos propios y recupera el plato típico de la feria: cordero estofado con berenjena, que se podrá degustar en los establecimientos locales Bambú, La Panxa, Tesi, Domo, Els Solers i L’Olivera.

La programación cuenta con la iniciativa de entidades y asociaciones del pueblo, que prevén varios talleres familiares y conciertos. Entre los actos tradicionales destacan los gigantes, el correfoc o la actuación castellera con los Castellers de Santpedor, los de Sant Cugat y Els Tirallongues de Manresa. También habrá un espacio infantil con paradas, talleres y un planetario. Una amplia oferta para todos los públicos para disfrutar de un fin de semana en familia a las puertas del otoño.