Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El semáforo de El Mundo Today

El Mundo Today | Pide un café de especialidad y al hacer pis dibuja una palmera con el chorro

La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today

Un británico le roba la cartera a un turista en la Rambla para sentirse plenamente integrado en Barcelona

Cierra un club cannábico de Barcelona porque sus clientes son incapaces de recordar dónde está

.

.

El Mundo Today

El Mundo Today

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Otoño

Otoño

Bastante inesperada la llegada del otoño. Me parece de muy mal gusto que estuviésemos de vacaciones en la playa y sin aviso previo ahora llueva, haga frío y sea otoño en prácticamente la mitad del planeta. Las autoridades deberían controlar más este tipo de cosas porque la gente tiene un límite. En nada nos despertaremos y será invierno y la situación será completamente inaceptable e irreversible.

Dormir la siesta

Dormir la siesta

Bien, pero con matices. El previo es mágico. Estar cansado después de comer, tumbarte en el sofá y abandonarte al sueño es de semáforo verde. Pero ojo, porque despertarte dos horas después, incómodo, dolorido, más cansado y desorientado es de semáforo rojo. La siesta es como una droga, muy divertida en su momento, pero tiene sus peligros. Lo mejor es dormir doce horas diarias y nunca necesitarla.

Pis de especialidad

Pis de especialidad

Debido al enorme número de cafés de especialidad que hay en Barcelona, el otro día me vi obligado a pagar un café de especialidad para poder pasar al baño y, claro, tuve que hacer un pis de especialidad. En lugar de mear como siempre, me vi obligado a dibujar una palmera con el chorro y a sentarme, pues por lo que pagué por poder pasar al baño necesitaba un extra de comodidad. Menos mal que no tenía caca.

Rubén

Rubén

Rubén está completamente convencido de que hoy le darán El Balón de Oro. Su ego está descontrolado. Él a los demás les dice que no, que soy yo el que ha empezado ese rumor en la oficina, que a él no le gusta el fútbol y no sabe nada de ese premio, pero yo sé la verdad porque se me da muy bien leer entre líneas y el otro día claramente insinuó que France Football debería darle a él el galardón.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La mitad de las empresas reconoce que evita contratar a mayores de 45 años: 'Parecemos invisibles
  2. MM Fiber Packaging cierra su fábrica de Montcada, despide a 91 trabajadores y se lleva la producción a Madrid
  3. ¿Qué centros comerciales están abiertos hoy, 24 de septiembre, en Barcelona y Catalunya?
  4. Dos mecánicos revelan la marca de coches del momento: 'Prácticamente no se rompen
  5. Encuesta elecciones Barcelona: El PSC se consolida frente a una oposición desdibujada
  6. ¿Cuándo y cómo será el piromusical de La Mercè 2025? Día y hora
  7. De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
  8. La presión por las notas y la precariedad laboral pasan factura a los jóvenes: tres de cada diez sufren estrés continuo

La Boqueria iniciará una gran reforma en 2026 y pondrá coto a los productos elaborados para turistas

La Boqueria iniciará una gran reforma en 2026 y pondrá coto a los productos elaborados para turistas

Un diputado de Vox amenaza con despedir a varios presentadores de RTVE si llegan al poder: "Entraremos con motosierra o con lanzallamas"

Un diputado de Vox amenaza con despedir a varios presentadores de RTVE si llegan al poder: "Entraremos con motosierra o con lanzallamas"

Casi el 30% de los jubilados volvería a trabajar para ampliar sus ingresos

Casi el 30% de los jubilados volvería a trabajar para ampliar sus ingresos

Jane Fonda alerta contra "el auge del fascismo coincidiendo con una crisis climática"

Jane Fonda alerta contra "el auge del fascismo coincidiendo con una crisis climática"

La jueza que archivó el caso Tsunami a Puigdemont redactará la sentencia del fiscal general

La jueza que archivó el caso Tsunami a Puigdemont redactará la sentencia del fiscal general

Colocan una estatua de Trump y Epstein de la mano frente al Capitolio

Colocan una estatua de Trump y Epstein de la mano frente al Capitolio

El Real Madrid quiere ceder a Endrick en enero y el jugador se resiste a salir

El Real Madrid quiere ceder a Endrick en enero y el jugador se resiste a salir

El Govern financia 54 proyectos de fomento del bienestar en investigación y universidades

El Govern financia 54 proyectos de fomento del bienestar en investigación y universidades