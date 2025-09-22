El Mundo Today | Pide un café de especialidad y al hacer pis dibuja una palmera con el chorro

El semáforo de El Mundo Today
Un británico le roba la cartera a un turista en la Rambla para sentirse plenamente integrado en Barcelona
Cierra un club cannábico de Barcelona porque sus clientes son incapaces de recordar dónde está
Bastante inesperada la llegada del otoño. Me parece de muy mal gusto que estuviésemos de vacaciones en la playa y sin aviso previo ahora llueva, haga frío y sea otoño en prácticamente la mitad del planeta. Las autoridades deberían controlar más este tipo de cosas porque la gente tiene un límite. En nada nos despertaremos y será invierno y la situación será completamente inaceptable e irreversible.
Bien, pero con matices. El previo es mágico. Estar cansado después de comer, tumbarte en el sofá y abandonarte al sueño es de semáforo verde. Pero ojo, porque despertarte dos horas después, incómodo, dolorido, más cansado y desorientado es de semáforo rojo. La siesta es como una droga, muy divertida en su momento, pero tiene sus peligros. Lo mejor es dormir doce horas diarias y nunca necesitarla.
Debido al enorme número de cafés de especialidad que hay en Barcelona, el otro día me vi obligado a pagar un café de especialidad para poder pasar al baño y, claro, tuve que hacer un pis de especialidad. En lugar de mear como siempre, me vi obligado a dibujar una palmera con el chorro y a sentarme, pues por lo que pagué por poder pasar al baño necesitaba un extra de comodidad. Menos mal que no tenía caca.
Rubén está completamente convencido de que hoy le darán El Balón de Oro. Su ego está descontrolado. Él a los demás les dice que no, que soy yo el que ha empezado ese rumor en la oficina, que a él no le gusta el fútbol y no sabe nada de ese premio, pero yo sé la verdad porque se me da muy bien leer entre líneas y el otro día claramente insinuó que France Football debería darle a él el galardón.
