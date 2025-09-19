La experiencia gastronómica con 15 restaurantes en Port de Sitges: propuestas en primera línea de mar

Salir a tomar algo, comer o cenar no es solo el plan más recurrente, también forma parte de la esencia mediterránea. Da igual si es un día cualquiera, un fin de semana o un festivo: socializar alrededor de una copa o disfrutando de la gastronomía siempre es un buen plan. Y si el entorno acompaña, como sucede en Sitges, mucho mejor. A tan solo 30 minutos de Barcelona, este municipio ofrece una propuesta gastronómica en la que destaca, sobre todo, el Port de Sitges – Aiguadolç.

El recinto portuario alberga el Bulevar del Mar, un espacio con diferentes opciones para disfrutar de un aperitivo, una comida o una cena. Aquí se pueden degustar sabores muy variados: cocina mediterránea, francesa, fusión nikkei o italiana, entre otros. Todo ello con unas maravillosas vistas al mar.

¿Qué comer en el Port de Sitges – Aiguadolç?

En el Port de Sitges – Aiguadolç se concentran 15 restaurantes. Y si el comensal se lo propusiera, podría recorrerlos a lo largo del día: desayunar, tomar el aperitivo, comer, merendar, cenar y acabar con una copa.

Terrazas del Bulevar del Mar / Cedida

Un desayuno frente al mar

Un día en el Bulevar del Mar puede empezar en Salomé, un bar con una carta de desayunos muy completa. Destacan los boles de yogur, opciones más contundentes como huevos fritos con bacon y salchichas o pincho de tortilla, además de croissants y crêpes dulces y saladas. El local también ofrece menú diario y una carta de cocina mediterránea.

Aperitivos, vermuts y copas frente al mar

El UniQ es perfecto para disfrutar de un vermut al sol acompañado de mejillones en escabeche, tapas, platillos, carnes o pescados. También organiza sesiones de música en directo y tardeos para disfrutar con una copa.

Otra opción es el Sea You, un local de copas en pleno puerto con terraza y dos salas interiores. Es ideal para tardeo, sesiones nocturnas o eventos privados, y ofrece una amplia carta de cócteles, vinos, cavas, cervezas, aperitivos y tapas.

El vermut en el Sea You / Cedido

Más especializado en vermuts y copas de sobremesa es Rojo Frito, con un local único y muy Mediterráneo y una propuesta muy efectiva: diferentes vermuts, conservas, montaditos, sándwiches y tablas de embutidos. Este local recibió el primer premio del jurado técnico de la última edición Tapa a Tapa Primavera 2025, ruta de tapas organizada por el Gremi d'Hostaleria de Sitges y el Ajuntament de Sitges, por su foccaccia marinera.

Rojo Frito / Cedida

La propuesta se completa con El Café de la Plata, que combina tapas y raciones con buenos maridajes y música; y Tropical, especializado en cócteles.

Un plato de El Café de la Plata / Cedida

Cocina mediterránea en el Port de Sitges

Los amantes de la cocina mediterránea tienen varias propuestas en el Bulevar del Mar, como La Pizzería del Port e Illa Caterina.

La carta de La Pizzería del Port combina carpaccios, pastas, pizzas, ensaladas y también carnes, pescados, mariscos y arroces, en uno de esos locales “de toda la vida”,

Illa Caterina es un restaurante italiano tradicional. Su carta incluye antipasti clásicos como la melanzane alla parmigiana o el vitello tonnato, pastas frescas, risottos y postres típicos como el tiramisú o el cannolo.

Uno de los platos de Illa Caterina / Cedida

Destaca también La Taberna del Puerto, con más de 45 años de historia. Su carta se basa en producto fresco de proximidad, pescados y mariscos a la brasa, arroces y paellas, acompañados por una bodega muy completa.

Otra referencia es Can Laury Peix, con una carta marinera que incluye arroces, pescados, tapas y carnes. También sobresale Olave, un proyecto familiar especializado en marisco fresco, pescados de lonja, carnes, arroces y una cuidada selección de vinos y cavas, que acaba de abrir su local en el Port de Sitges.

Olave / Cedida

La oferta mediterránea se completa con La Tasca del Navegante, en la que destacan sus ostras de Normandía, y Muelle 77, que además de ofrecer tapas, es la heladería del puerto.

Cocina nikkei y un bistró francés

La cocina nikkei nació en Perú fruto del mestizaje con la inmigración japonesa. El resultado es una fusión de sabores frescos y técnicas japonesas que conquista paladares.

Esta es la propuesta de Zekkei, donde se puede disfrutar tanto de sushi como de ceviches y tiraditos peruanos. Una opción imprescindible para los amantes de la fusión y de la cocina japonesa.

Sushi del restaurante Zekkei / Cedida

El toque francés lo pone Pierre, con una propuesta desenfadada y producto fresco. Su carta incluye tapas originales como croquetas de calçots y guanciale, la clásica tabla de quesos franceses y principales innovadores como canelones de pollo y carrilleras o vieiras de Bretaña en velouté de espárragos. Este restaurante también recibió un reconocimiento en la última edición de Tapa a Tapa Primavera 2025, con el primer premio del jurado popular por su tapa Niu de Mar.