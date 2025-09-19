Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actividades de la Mercè 2025: Los jardines del Palau Robert de Barcelona acogerán el 24 de septiembre una jornada sobre el vino catalán con una cata de vino y tapa

El INCAVI, en colaboración con las doce denominaciones de origen catalanas, organizan esta actividad durante la fiesta mayor de la ciudad condal

El evento se llevará a cabo el día 24 de septiembre

El evento se llevará a cabo el día 24 de septiembre / Cedida

Pep Canals

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Conciertos, cultura popular, deporte y gastronomía. El 23 de septiembre arrancarán las fiestas de la Mercè 2025 con un programa que convertirá a Barcelona en el escenario de más de 200 actividades. La fiesta mayor de la ciudad condal es una oportunidad única para descubrirla desde otra óptica. Y en el marco de ese evento, que llenará las calles de Barcelona de vida, los amantes del vino podrán disfrutar de ese amor y conocer más en profundidad las doce denominaciones de origen catalanas.

El Palau Robert de Barcelona acogerá el miércoles 24 de septiembre una jornada divulgativa y cultural dedicada al sector vitivinícola. Esta actividad está organizada por el Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), con la colaboración de las doce denominaciones de origen catalanas, y se llevará a cabo en horario ininterrumpido de 11:00 a 20:00 h.

La actividad contará con la colaboración de las doce denominaciones de orígen catalanas

La actividad contará con la colaboración de las doce denominaciones de orígen catalanas / Cedida / R. JUNOY

Demanda histórica del sector

Esta jornada da respuesta a una demanda histórica del sector de dar más visibilidad y presencia a la cultura del vino catalán en Barcelona y las fiestas de La Mercè son el mejor escenario para hacerlo realidad.

Además, el acto está enmarcado dentro del calendario de actividades de la Región Mundial de la Gastronomía 2025, un proyecto en el que se han organizado un ciclo de actividades enogastronómicas para acercar la cultura del vino, dirigidas tanto a profesionales como al público general.

Cada DO aportará cuatro o seis vinos

Cada DO aportará algunos de sus vinos / Cedida

Cata de 12 tapas y vinos en el Palau Robert

El acto programado en el Palau Robert servirá como culminación de este ciclo, y ofrecerá una propuesta de actividades festivas, culturales e inmersivas alrededor del mundo vitivinícola catalán. Cada una de las doce denominaciones de origen catalanas dispondrá de un espacio propio y ofrecerá al público entre cuatro y seis referencias vitivinícolas representativas de su territorio, acercando así la diversidad y singularidad de los vinos catalanes.

Asimismo, además de las catas de vinos, la jornada contará con una oferta gastronómica complementaria basada en 12 tapas, con el objetivo de incidir en la calidad y tipicidad del producto de proximidad de cada uno de los territorios de las 12 DO. La idea es que los asistentes puedan combinarlas con los vinos y potenciar sus matices y sabores. Estas catas de vino y tapas se podrán realizar adquiriendo anticipadamente unos tiques, en este enlace. El acto se convierte así en una oportunidad única para disfrutar y saborear la diversidad del patrimonio vitivinícola catalán.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
  2. La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
  3. El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
  4. Luis Garvía, director en finanzas: 'Es un desastre absoluto que un tercio de las viviendas que se van a adjudicar sea por herencia
  5. Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir
  6. Luís, pescadero, sobre el anisakis: 'Suelen estar en la ventresca y, si es así, hay que quitarla entera
  7. Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
  8. Carlos Galán, experto en inversión: 'Comprar una casa en la playa o en la montaña es uno de los mayores errores que puedes cometer

Palau Güell, un Patrimonio Mundial siempre de actualidad

Palau Güell, un Patrimonio Mundial siempre de actualidad

Actividades de la Mercè 2025: Los jardines del Palau Robert de Barcelona acogerán el 24 de septiembre una jornada sobre el vino catalán con una cata de vino y tapa

Actividades de la Mercè 2025: Los jardines del Palau Robert de Barcelona acogerán el 24 de septiembre una jornada sobre el vino catalán con una cata de vino y tapa

Tarragona encara los días grandes de las fiestas de Santa Tecla 2025

Tarragona encara los días grandes de las fiestas de Santa Tecla 2025

Milei en su peor momento político y cada vez más necesitado de Trump para sostener el Gobierno

Milei en su peor momento político y cada vez más necesitado de Trump para sostener el Gobierno

Ana Julia Quezada pasa de testigo a víctima en la causa por la trama de sexo y corrupción en la cárcel

Ana Julia Quezada pasa de testigo a víctima en la causa por la trama de sexo y corrupción en la cárcel

Chequeos médicos a partir de los 50 años: qué pruebas son clave para prevenir enfermedades

Chequeos médicos a partir de los 50 años: qué pruebas son clave para prevenir enfermedades

‘Cinco meses de invierno’, de James Kestrel: Ulises en el océano Pacífico

‘Cinco meses de invierno’, de James Kestrel: Ulises en el océano Pacífico

Mujeres sin respuestas

Mujeres sin respuestas