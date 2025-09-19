Actividades de la Mercè 2025: Los jardines del Palau Robert de Barcelona acogerán el 24 de septiembre una jornada sobre el vino catalán con una cata de vino y tapa

Conciertos, cultura popular, deporte y gastronomía. El 23 de septiembre arrancarán las fiestas de la Mercè 2025 con un programa que convertirá a Barcelona en el escenario de más de 200 actividades. La fiesta mayor de la ciudad condal es una oportunidad única para descubrirla desde otra óptica. Y en el marco de ese evento, que llenará las calles de Barcelona de vida, los amantes del vino podrán disfrutar de ese amor y conocer más en profundidad las doce denominaciones de origen catalanas.

El Palau Robert de Barcelona acogerá el miércoles 24 de septiembre una jornada divulgativa y cultural dedicada al sector vitivinícola. Esta actividad está organizada por el Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), con la colaboración de las doce denominaciones de origen catalanas, y se llevará a cabo en horario ininterrumpido de 11:00 a 20:00 h.

La actividad contará con la colaboración de las doce denominaciones de orígen catalanas / Cedida / R. JUNOY

Demanda histórica del sector

Esta jornada da respuesta a una demanda histórica del sector de dar más visibilidad y presencia a la cultura del vino catalán en Barcelona y las fiestas de La Mercè son el mejor escenario para hacerlo realidad.

Además, el acto está enmarcado dentro del calendario de actividades de la Región Mundial de la Gastronomía 2025, un proyecto en el que se han organizado un ciclo de actividades enogastronómicas para acercar la cultura del vino, dirigidas tanto a profesionales como al público general.

Cada DO aportará algunos de sus vinos / Cedida

Cata de 12 tapas y vinos en el Palau Robert

El acto programado en el Palau Robert servirá como culminación de este ciclo, y ofrecerá una propuesta de actividades festivas, culturales e inmersivas alrededor del mundo vitivinícola catalán. Cada una de las doce denominaciones de origen catalanas dispondrá de un espacio propio y ofrecerá al público entre cuatro y seis referencias vitivinícolas representativas de su territorio, acercando así la diversidad y singularidad de los vinos catalanes.

Asimismo, además de las catas de vinos, la jornada contará con una oferta gastronómica complementaria basada en 12 tapas, con el objetivo de incidir en la calidad y tipicidad del producto de proximidad de cada uno de los territorios de las 12 DO. La idea es que los asistentes puedan combinarlas con los vinos y potenciar sus matices y sabores. Estas catas de vino y tapas se podrán realizar adquiriendo anticipadamente unos tiques, en este enlace. El acto se convierte así en una oportunidad única para disfrutar y saborear la diversidad del patrimonio vitivinícola catalán.