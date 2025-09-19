Actividades de la Mercè 2025: Los jardines del Palau Robert de Barcelona acogerán el 24 de septiembre una jornada sobre el vino catalán con una cata de vino y tapa
El INCAVI, en colaboración con las doce denominaciones de origen catalanas, organizan esta actividad durante la fiesta mayor de la ciudad condal
Pep Canals
Conciertos, cultura popular, deporte y gastronomía. El 23 de septiembre arrancarán las fiestas de la Mercè 2025 con un programa que convertirá a Barcelona en el escenario de más de 200 actividades. La fiesta mayor de la ciudad condal es una oportunidad única para descubrirla desde otra óptica. Y en el marco de ese evento, que llenará las calles de Barcelona de vida, los amantes del vino podrán disfrutar de ese amor y conocer más en profundidad las doce denominaciones de origen catalanas.
El Palau Robert de Barcelona acogerá el miércoles 24 de septiembre una jornada divulgativa y cultural dedicada al sector vitivinícola. Esta actividad está organizada por el Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), con la colaboración de las doce denominaciones de origen catalanas, y se llevará a cabo en horario ininterrumpido de 11:00 a 20:00 h.
Demanda histórica del sector
Esta jornada da respuesta a una demanda histórica del sector de dar más visibilidad y presencia a la cultura del vino catalán en Barcelona y las fiestas de La Mercè son el mejor escenario para hacerlo realidad.
Además, el acto está enmarcado dentro del calendario de actividades de la Región Mundial de la Gastronomía 2025, un proyecto en el que se han organizado un ciclo de actividades enogastronómicas para acercar la cultura del vino, dirigidas tanto a profesionales como al público general.
Cata de 12 tapas y vinos en el Palau Robert
El acto programado en el Palau Robert servirá como culminación de este ciclo, y ofrecerá una propuesta de actividades festivas, culturales e inmersivas alrededor del mundo vitivinícola catalán. Cada una de las doce denominaciones de origen catalanas dispondrá de un espacio propio y ofrecerá al público entre cuatro y seis referencias vitivinícolas representativas de su territorio, acercando así la diversidad y singularidad de los vinos catalanes.
Asimismo, además de las catas de vinos, la jornada contará con una oferta gastronómica complementaria basada en 12 tapas, con el objetivo de incidir en la calidad y tipicidad del producto de proximidad de cada uno de los territorios de las 12 DO. La idea es que los asistentes puedan combinarlas con los vinos y potenciar sus matices y sabores. Estas catas de vino y tapas se podrán realizar adquiriendo anticipadamente unos tiques, en este enlace. El acto se convierte así en una oportunidad única para disfrutar y saborear la diversidad del patrimonio vitivinícola catalán.
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Luis Garvía, director en finanzas: 'Es un desastre absoluto que un tercio de las viviendas que se van a adjudicar sea por herencia
- Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir
- Luís, pescadero, sobre el anisakis: 'Suelen estar en la ventresca y, si es así, hay que quitarla entera
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- Carlos Galán, experto en inversión: 'Comprar una casa en la playa o en la montaña es uno de los mayores errores que puedes cometer