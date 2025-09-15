El semáforo de El Mundo Today
El Barça repartirá gafas virtuales en el Johan Cruyff para que parezca que se está en el Camp Nou
La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today
Arqueólogos encuentran restos de barceloneses que se podían permitir vivir en el centro
Deja a su abuela esperando cinco minutos en la calle en Barcelona y al volver se encuentra con que es un Vivari
El cierre temporal de este cine me ha afectado más de lo que creía. Toda la semana pasada acudí a ver las sesiones que iban poniendo, llegué a pasar tantas horas en la sala que me acomodé demasiado y me dormí. Esta mañana me he despertado con el cine cerrado y no soy capaz de salir. Por mucho que aporree la puerta, no hay nadie para abrirla. Tendré que sobrevivir alimentándome a base de palomitas.
El Barça entra de lleno en el futuro con la nueva iniciativa consistente en entregar 6.000 gafas de realidad virtual a los asistentes al Estadi Johan Cruyff para que les parezca que están en el nuevo Camp Nou. Las gafas también servirán para poder volver a Messi en el campo y para, en caso de que el equipo pierda, modificar el marcador para que parezca que va ganando. Gran trabajo de la directiva.
Bueno, poco que decir. Los tomates de mi amiga Raquel son muy superiores a cualquiera que puedas comprar en un mercado. Directos de su huerta de Murcia, estos tomates destacan por su gran sabor, su tamaño y su textura. Es una lástima no poder describir con palabras la realidad de ese sabor. Esos tomates consiguen que una ensalada de 3 pase a ser de 9 con solo cuatro trocitos. Muy recomendable.
Rubén está muy callado últimamente, muchos podrán decir que eso es porque le han quitado las muelas del juicio y está todavía convaleciente, pero yo sé que es porque hace tres meses perdió claramente una discusión conmigo a la hora del café y en la sala del dentista, con tiempo para pensar, se dio cuenta del ridículo que hizo. Espero que cuando decida volver a hablar, lo primero que diga sea perdón.
