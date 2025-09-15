Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El semáforo de El Mundo Today

El Mundo Today | El Barça repartirá gafas virtuales en el Johan Cruyff para que parezca que se está en el Camp Nou

La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today

Arqueólogos encuentran restos de barceloneses que se podían permitir vivir en el centro

Deja a su abuela esperando cinco minutos en la calle en Barcelona y al volver se encuentra con que es un Vivari

Celebración de uno de los goles de Raphinha en el partido disputado en el estadio Johan Cruyff de Sant Joan Despí.

Celebración de uno de los goles de Raphinha en el partido disputado en el estadio Johan Cruyff de Sant Joan Despí. / JORDI COTRINA / EPC

El Mundo Today

El Mundo Today

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Cine Phenomena

Cine Phenomena

El cierre temporal de este cine me ha afectado más de lo que creía. Toda la semana pasada acudí a ver las sesiones que iban poniendo, llegué a pasar tantas horas en la sala que me acomodé demasiado y me dormí. Esta mañana me he despertado con el cine cerrado y no soy capaz de salir. Por mucho que aporree la puerta, no hay nadie para abrirla. Tendré que sobrevivir alimentándome a base de palomitas.

Estadi Johan Cruyff

Estadi Johan Cruyff

El Barça entra de lleno en el futuro con la nueva iniciativa consistente en entregar 6.000 gafas de realidad virtual a los asistentes al Estadi Johan Cruyff para que les parezca que están en el nuevo Camp Nou. Las gafas también servirán para poder volver a Messi en el campo y para, en caso de que el equipo pierda, modificar el marcador para que parezca que va ganando. Gran trabajo de la directiva.

Los tomates de mi amiga Raquel

Los tomates de mi amiga Raquel

Bueno, poco que decir. Los tomates de mi amiga Raquel son muy superiores a cualquiera que puedas comprar en un mercado. Directos de su huerta de Murcia, estos tomates destacan por su gran sabor, su tamaño y su textura. Es una lástima no poder describir con palabras la realidad de ese sabor. Esos tomates consiguen que una ensalada de 3 pase a ser de 9 con solo cuatro trocitos. Muy recomendable.

Rubén

Rubén

Rubén está muy callado últimamente, muchos podrán decir que eso es porque le han quitado las muelas del juicio y está todavía convaleciente, pero yo sé que es porque hace tres meses perdió claramente una discusión conmigo a la hora del café y en la sala del dentista, con tiempo para pensar, se dio cuenta del ridículo que hizo. Espero que cuando decida volver a hablar, lo primero que diga sea perdón.

TEMAS

  1. Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
  2. Ayuso justifica de facto el fraude de su pareja por ser “alguien que triunfa, prospera, al que hay que perseguir a través de la Agencia Tributaria”
  3. La aerolínea 'low cost' Play lanza vuelos a Islandia desde 69 euros para la temporada de auroras boreales
  4. ÚLTIMA HORA de la Vuelta, hoy en DIRECTO
  5. Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España
  6. La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
  7. Carlos Galán, experto en inversión: 'Comprar una casa en la playa o en la montaña es uno de los mayores errores que puedes cometer
  8. El barrio de Bellvitge de L’Hospitalet cumple 60 años de historia y reivindicación: “Antes luchábamos mucho más”

El Barça repartirá gafas virtuales en el Johan Cruyff para que parezca que se está en el Camp Nou

El Barça repartirá gafas virtuales en el Johan Cruyff para que parezca que se está en el Camp Nou

La crisis de la vivienda pone de moda las casas prefabricadas: por poco más de 10.000 euros y a la venta en Leroy Merlín

La crisis de la vivienda pone de moda las casas prefabricadas: por poco más de 10.000 euros y a la venta en Leroy Merlín

Sánchez recupera el alquiler con opción a compra para que los jóvenes accedan a una casa con ayudas de hasta 30.000 euros

Sánchez recupera el alquiler con opción a compra para que los jóvenes accedan a una casa con ayudas de hasta 30.000 euros

Sánchez anuncia que el Consejo de Ministros elevará mañana la previsión de crecimiento del PIB para 2026

Sánchez anuncia que el Consejo de Ministros elevará mañana la previsión de crecimiento del PIB para 2026

El juez Puente rechaza todas las diligencias solicitadas por la defensa de Santos Cerdán para tratar de anular el caso Koldo

El juez Puente rechaza todas las diligencias solicitadas por la defensa de Santos Cerdán para tratar de anular el caso Koldo

Fani Carbajo sufre un percance en pleno juego de recompensa de ‘Supervivientes All Stars’ y debe ser atendida por el servicio médico

Fani Carbajo sufre un percance en pleno juego de recompensa de ‘Supervivientes All Stars’ y debe ser atendida por el servicio médico

Sientes que el móvil vibra… pero no hay notificación: qué es y por qué pasa

Sientes que el móvil vibra… pero no hay notificación: qué es y por qué pasa

Un socavón se traga, en segundos, un camión en México

Un socavón se traga, en segundos, un camión en México