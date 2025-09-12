Paisajes mediterráneos

«Un parque natural, tres paisajes, infinidad de valores». Con esta frase se presenta el territorio natural que abarca el macizo del Montgrí, el Baix Ter y las islas Medes. Todo en el corazón de la Costa Brava. ¿Y por qué incluye infinidad de valores? Pues porque es el territorio perfecto para la observación de paisajes, practicar senderismo, cicloturismo y diversas actividades por tierra, mar y aire.

El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter se puede descubrir «de mil maneras» y nos llegan invitaciones sugerentes desde el mismo territorio como: «¿Imaginas caminar con vistas al mar y cerca de acantilados? O pedaleando entre arrozales y aprovechando la calma de un río que está a punto de llegar a su fin? ¿O subir a un castillo imponente con vistas infinitas?». Pues para conocer a fondo toda esta oferta nada mejor que consultar www.visittorroella.com y www.visitestartit.com. Encontraremos todas las actividades perfectamente detalladas y según nuestras opciones preferidas. Si queremos andar están a nuestra disposición hasta 180 kilómetros de itinerarios señalizados. Tenemos los denominados Camins del Mar que siguen el litoral y permiten acceder con facilidad a calas y playas destacadas como Illa Mateua, Pedrosa y Montgó. Toda esta zona está presidida majestuosamente por el macizo del Montgrí. Quién quiera adentrarse en este singular y bella montaña puede acceder a pie al castillo que la preside desde donde se contempla una espectacular panorámica, con el valle de la ermita de Santa Caterina y los antiguos caminos que aún conectan Torroella de Montgrí con L’Estartit y L’Escala, pasando por los municipios de Ullà y Bellcaire, en los que el paisaje está repleto de manzanos. Otro atractivo son los caminos llanos que cruzan terrenos agrícolas y marismas cerca la desembocadura del Ter.

Reserva marina

Quién prefiera la opción marítima también tiene su oferta. Hay itinerarios para descubrir la reserva marina de las islas Medes o recorrer la costa del Montgrí. Una aventura única puede ser embarcar en un velero para hacer una excursión y experimentar la sensación de navegar con el viento del Mediterráneo . Algunos incluso hacen paradas para refrescarse en las aguas cristalinas de las Medes o practicar esnórquel. Una experiencia única e infinita.