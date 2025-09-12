Cultura popular
Cardona, siglos de tradición con vaquillas
El municipio del Bages transforma su plaza principal en un coso taurino para el Corre de Bou, uno de los atractivos de la fiesta mayor
Jordi Escudé Vila
Fiel a una tradición que tiene su origen en la Edad Media pero adaptada a la modernidad y a las actuales leyes de protección animal, Cardona (Bages) vivirá en los próximos días una de sus celebraciones más esperadas: el Corre de Bou, toda una atracción para vecinos y visitantes en plena Fiesta Mayor (empieza hoy y acaba el martes).
La actividad hace que hoy en día Cardona sea la única sede en toda la comarca y alrededores para los amantes de la tauromaquia o para quienes simplemente quieren descargar adrenalina esquivando los embates de las vaquillas cuando salen a la plaza. Una plaza, la que hay delante del ayuntamiento, adaptada para la ocasión, con arena en el suelo y unas gradas en semicírculo. Antiguamente, la fiesta acababa con el sacrificio del animal, práctica actualmente prohibida y que las generaciones más jóvenes ni recuerdan. La organización insiste que, ante todo, el Corre de Bou procura por el bienestar animal, y limita a pocos minutos la presencia de la vaquilla en la plaza para que simplemente corra y arremeta contra quienes buscan llamar su atención.
Paredes laterales
La velocidad de sus propias piernas y las cuerdas que hay en las paredes laterales de la grada, son la mayor defensa que tienen las peñas y los participantes que asisten a título individual (identificados con un pañuelo) para escapar de los embates del animal, al que en ningún caso se puede perjudicar.
Otro atractivo de la fiesta es la llamada cargolera, un elemento peculiar del Corre de Bou. Es un cesto de mimbre lo suficientemente grande como para que quepa una persona dentro, y que se deja a su suerte en el medio de la plaza donde, con toda seguridad, será carne de cañón para la vaquilla.
El espectáculo del Corre de Bou en sus tres sesiones de tarde (sábado, domingo y lunes), es amenizado por la Banda de Música de Cardona, y también incluye exhibiciones de toreo, sin dañar al animal. Fuera de la plaza, tienen lugar dos encierros, el sábado y el lunes a las ocho de la mañana. Pero la Fiesta Mayor es más que el Corre de Bou, también destaca por la música, la tradición alrededor de la patrona (la virgen del Patrocinio), y los elementos de cultura popular, con los gigantes, el Ball de Bastons y el Ball de l’Àliga.
