El Mundo Today | Miles de padres y madres celebran en Canaletas la vuelta al cole de sus hijos

Aunque parece divertida, esta nueva moda de hacer pulsos en la calle con 'influencers' es muy peligrosa. Ayer tenía que entrar a trabajar a las cinco, pero un chaval se me acercó retándome a un pulso, obviamente, yo le dije que sí. El problema es que estábamos completamente nivelados, así que no podíamos mover el brazo del otro y nos quedamos agarrados durante diez horas. Me han despedido del trabajo.
Estas nuevas tiendas adaptadas a la inflación en las que todos los productos valen mil euros pueden llegar a arruinarte. Uno entra solo a ver, pero acaba viendo cosas muy útiles y sale de allí dejándose miles de euros. Por 13.000 euros me compré dos libretas, un sacapuntas, tres velas aromáticas, cuatro pares de calcetines y un perchero. Ahora tendré que pedir un préstamo para poder volver.
La delicia ha bañado esta mañana las calles de Barcelona. A las nueve, miles de padres y madres han salido a festejar la vuelta al cole de sus hijos. Nada más dejarlos dentro de los centros, se han ido corriendo a la fuente de Canaletas a celebrar que ha llegado el momento de la libertad. Se prevé que los festejos se alarguen durante toda la jornada de hoy hasta que los críos salgan a eso de las cinco.
Yo no me meto en la vida de nadie y respeto la libertad individual como el que más, eso vaya por delante. El tema es que, como director de planta, no puedo permitir que un trabajador, se llame Rubén o Menganito, se presente en la oficina con un calcetín de cada color. Hay actitudes con las que no se puede hacer la vista gorda y, muy a mi pesar, he tenido que abrirle expediente y suspenderle de sueldo.
