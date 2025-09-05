Planes para un septiembre con sabor a verano

Septiembre llega y, con él, la esperanza de tardes todavía largas, paseos sin prisa y esos últimos días en los que se puede saborear cada momento sin mirar el reloj. No todo es volver a la rutina. Septiembre puede ser el momento perfecto para disfrutar de la ciudad y reducir la nostalgia de un verano que está a punto de despedirse. Por eso, el Gremi d’Hotels de Barcelona, con la colaboración del Ajuntament de Barcelona, quiere dar a conocer los rincones y experiencias que ofrecen los hoteles de la ciudad durante este mes. Los espacios de los hoteles son oasis urbanos que permiten desconectar por un tiempo del ajetreo y del estrés. Sea cual sea el momento del día, siempre habrá una buena propuesta gastronómica: un 'brunch' para empezar con fuerzas la jornada, una comida o cena a base de tapas creativas y originales y un cóctel para regalarse un momento de felicidad. Todas estas experiencias y muchas más se pueden descubrir en la web mesqhotels.cat.

Brunch en Majestic Hotel & Spa Barcelona / Gremi d'Hotels de Barcelona

‘Brunch’ con toque gourmet

Huevos Benedict, 'bagels' de salmón o 'bowls' de açaí son algunos de los infalibles de un clásico 'brunch', esa fusión de desayuno y comida que ha conquistado Barcelona. Nacido en la Inglaterra victoriana como alternativa a las comidas de los domingos, el 'brunch' se ha colado en las cartas de terrazas, mercados y también de hoteles barceloneses que elevan la experiencia con entornos sofisticados, la firma de chefs reconocidos y un toque personal.

El Monument Hotel acoge uno de los brunch más exclusivo de la ciudad: bajo el nombre de Yummy Sundays, el prestigioso chef Martín Berasategui rinde homenaje a la gastronomía vasca por el que desfilan buñuelos de bacalao, un taco de atún con espuma de marmitako o una chuleta de vaca vieja. El Majestic Hotel & Spa Barcelona también apuesta por un lujoso 'brunch' firmado por Nandu Jubany. El menú, fiel a la filosofía 'farm-to-table' (de la granja a la mesa), celebra la cocina catalana e incluye el icónico canelón de Jubany y un bufet de postres exclusivos del chef pastelero Marc Pérez.

En el Grand Hyatt Barcelona, su espacio Philosofia propone un brunch en clave americana y mediterránea en un ambiente inspirado en un book-café. El Hotel Indigo Barcelona Plaza España, por su parte, ofrece en su restaurante Reversible un 'brunch' con entrantes locales como ostras del Delta del Ebro y una selección de platos dulces y salados servidos en mesa. Muy cerca, en el InterContinental Barcelona, el restaurante Arrel celebra su Brunch de Domingo, con bufet de productos km0, platos calientes y un final goloso con postres.

El Mandarin Oriental, Barcelona apuesta una elegante propuesta en su restaurante Blanc, con embutidos, quesos, ostras, arroces y dulces. Y otra propuesta la hace Veraz del The Barcelona EDITION, con un 'brunch' de platos dulces y salados, café de especialidad, y cava y mimosas ilimitadas.

Esta experiencia gastronómica también se disfruta en las alturas: la Terraza de Vivi, en el 'rooftop' del Kimpton Vividora Hotel, combina un 'brunch' con vistas al Barrio Gótico y mimosas y Bloody Marys ilimitados.

Tapas y platillos en el Sofitel Barcelona Skipper / Gremi d'Hotels de Barcelona

Tapas con un toque de creatividad

Si hay algo que define nuestra gastronomía, son las tapas: pequeños bocados cargados de historia, tradición, disfrute y sabor. Gildas, croquetas o patatas bravas son protagonistas de mesas que invitan a compartir. Y si la experiencia se vive en acogedores espacios interiores, al aire libre o con vistas espectaculares, la experiencia alcanza la perfección. Muchos hoteles barceloneses ofrecen escenarios ideales para disfrutar de una buena gastronomia.

En The Vibe Bar, Restaurante & Terrace del Hilton Barcelona, el diseño chic se combina con un ambiente ideal para disfrutar de tapas refinadas y una cuidada selección de vinos. En el abba Garden Hotel, el 33rd Gastrobar apuesta por una cocina mediterránea con productos de temporada del Parque Agrario del Baix Llobregat, ofreciendo una propuesta de platillos auténticos y llenos de sabor.

En el corazón de la ciudad, La Terrassa de Pelai del hotel Catalonia Ramblas celebra el producto fresco y de proximidad y ofrece tanto tapas clasicas como opciones más creativas. Muy cerca, Alaire Ramblas, en la azotea del Hotel España, destaca por su variedad con tapas infalibles como las bravas Alaire, las croquetas de rabo de toro o las tiras de calamar fritas en salsa tártara. El restaurante Sintonía, en el Hotel Gallery, despliega su cocina de tradición en una acogedora terraza interior. Su gran homenaje es el clásico ''steak tartar' de la casa, acompañado de tapas tradicionales y una cuidada carta con más de 50 vinos.

El CentOnze, en Le Méridien Barcelona, seduce con su cocina de proximidad y tapas que ya son referentes, como el pulpo a la brasa. Por su parte, Le Bouchon, el gastrobar del Mercer Hotel Barcelona, ofrece tapas frías y calientes, tradicionales y contemporáneas, elaboradas por el chef Xavier Lahuerta, en un entorno único. En el Sofitel Barcelona Skipper, la experiencia se vive en dos escenarios: el restaurante Tendiez y ElCielo Rooftop. Ambos espacios proponen una selección de tapas inspiradas en la tradición local, reinterpretadas con una mirada contemporánea y un sutil acento francés.

Bebidas servidas en el Claris Hotel & Spa GL / Gremi d'Hotels de Barcelona

Cócteles de altura con sello propio

En Barcelona los planes parecen infinitos, pero pocos superan terminar el día con cocteles bien servidos. Muchos hoteles ofrecen vistas inolvidables de la ciudad para disfrutar de un mojito sin prisas, otros destacan por su ambiente y diseño.

La Terraza del Claris, en el Claris Hotel & Spa GL, fue pionera en abrirse al público y sigue siendo un buen punto de encuentro. En su carta ofrece una gran variedad de cócteles, como el Fresh Sling o el Passion Terraza. En Simultáneo, en el Catalonia Barcelona Plaza, la coctelería comparte protagonismo con la gastronomía non-stop: junto a clásicos como el mojito o el tinto de verano brillan creaciones propias como el Sol de la Plaza o el elegante White Catalonia. Y en el Hilton Diagonal Mar Barcelona, Purobeach Barcelona se erige en oasis urbano con iconos como el Daiquiri Rosé o la Piña Colada, además de cócteles sostenibles como el Sunset Berry Spritz.

Otro oasis es la Terraza del Pulitzer Barcelona, un jardín urbano en las alturas. En su carta conviven clásicos reinventados y cócteles de autor elaborados con destilados premium y frutas tropicales, cítricos y especias inspiradas en sabores de todo el mundo, como el Mezcal Mango Sour o el Pulitzer Fizz. De día o de noche, el Negresco Rooftop, en el hotel Negresco Princess, se abre como un balcón a la ciudad. Este verano ha estrenado una nueva carta de cócteles en colaboración con la bartender Yanaida Prado, con 14 propuestas que reinventan clásicos con un toque refrescante, además de una selección de bebidas sin alcohol.

En el Rooftop Informal, la icónica terraza con vistas al mar y al Port Vell del Serras Barcelona, se encuentra un espacio elegante donde relajarse y saborear cócteles exclusivos desde las alturas. También junto al Port Vell, la terraza Black Marina del Eurostars Grand Marina Hotel GL invita a dejarse llevar entre negronis, mojitos y combinados sin alcohol. Y en pleno centro, el Furtivo Rooftop del ME Barcelona guarda un secreto saludable: cócteles 0,0 elaborados junto a SESEN, que incorporan colágeno para brindar bienestar sin renunciar al placer.