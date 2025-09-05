Berga pedalea con espíritu 'vintage'

Bicicletas clásicas, estética vintage, esfuerzo, cultura y un toque de locura colectiva volverán a recorrer las calles de Berga (Berguedà) mañana. Se celebra una nueva edición de la Portal Attack, un evento que va más allá de una simple prueba ciclista y que se ha convertido en todo un fenómeno festivo en la comarca. La programación incluye cuatro pruebas deportivas para todos los públicos:

Portal Attack Xics (hoy, 5 de septiembre): una carrera no competitiva para niños y niñas de entre 6 y 16 años, con circuitos adaptados según la edad. «Es la cantera de la Retrotrobada y la Portal Attack», destaca Sergi Fernández, de la organización.

Retrotrobada (mañana, 6 de septiembre, 09.00 horas): marcha cicloturista no competitiva con bicicletas clásicas, que recorrerá varios pueblos del Berguedà. Esta prueba cumple 10 años y «queremos celebrarlo a lo grande con unos 250 ciclistas», dice Miquel Amado.

Portal Attack (mañana, 6 de septiembre, 19.00 horas): la prueba estrella. Un recorrido corto pero exigente (1,5 km con fuerte pendiente por las calles del Barri Vell de Berga), que se debe completar con bicicletas anteriores a 1987, sin pedales automáticos ni cambios modernos. Incluye rondas eliminatorias y repescas. Este año, las 140 plazas disponibles para participar en la prueba se agotaron muy rápidamente, «lo que demuestra el creciente interés por una carrera de bicicletas retro que ya es un referente en el país», comenta Oriol Rego, uno de los impulsores de la cita.

Portal Avalanche: la versión a pie de la subida al portal de Santa Magdalena, con clasificatorias y finales masculinas y femeninas.

La ciudad se volcará con la Portal Attack gracias a zonas de animación a lo largo del recorrido, con música en directo, ambientación temática, espacios culturales, actuaciones y una decidida apuesta por la gastronomía de proximidad. Habrá zonas para comer en varias plazas (Viladomat, Pietat, Fonts, Santa Magdalena), con propuestas de food trucks y producto local. Uno de los nuevos espacios destacados será la plaza de la Pietat, que contará con pantalla gigante para seguir las finales en directo. El evento se podrá seguir a través de una app web interactiva (portal-attack.vercel.app), donde se podrá consultar el listado de inscritos, los resultados en directo y votar para devolver a un corredor eliminado a la final.

El objetivo de la organización es «que todo el mundo se sienta parte del evento, que no sea solo para quien pedalee, sino también para quien viene a disfrutar del ambiente».