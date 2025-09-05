Agullana, tierra de corcho, rutas y menhires

La población de Agullana, ubicada en la comarca del Alt Empordà y a muy poca distancia de la frontera francesa, puede presumir de tener un gran patrimonio de la industria del corcho, que todavía se trabaja de manera artesana, y reivindica su pasado de manera orgullosa. Y es que el marco natural donde se ubica fomenta el corcho y también muchas rutas y senderos. Se explica que son muchos los municipios que aseguran que fueron los primeros en hacer tapones de corcho. Agullana también reclama esta condición. Lo cierto es que ya existen documentos en el siglo XVIII que acreditan que el corcho ya formaba parte del tejido productivo de la localidad . Una visita a la población nos permitirá aproximarnos a su legado histórico relacionado con el corcho.

Dificultad elevada

Si lo que queremos es realizar alguna ruta a pie o en bicicleta estamos también en el lugar perfecto. Destacan, por ejemplo, la ruta incluida en los senderos locales que nos llevará desde Agullana hasta la ermita de Santa Eugenia. Podremos completar también el itinerario entre Darnius y Agullana. Y si queremos emociones más fuertes existe la ruta de senderos de gran recorrido entre Agullana, Boadella y Terrades. Si la opción es la de la bicicleta BTT, nada mejor que la ruta de Santa Eugènia aunque deberemos tener en cuenta que se trata de una ruta donde nos advierten de antemano de su dificultad muy elevada.

Si pisamos Agullana desde el primer momento nos daremos cuenta que es un territorio con una gran historia. Por ejemplo, aparte del corcho y su riqueza natural, todavía conserva restos megalíticos. En este sentido, desde la web municipal nos explican que hasta el momento «no se ha encontrado ningún asentamiento nómada del paleolítico, pero la privilegiada situación en una zona de paso e intercambio cultural como es la sierra de la Albera, hacen que sea muy probable la existencia de alguno en el término municipial. Los primeros restos conservados pertenecen al neolítico final y del calcolítico, es decir, de 2500-1800 a. C.».

Y la información se completa con esta explicación: «En relación con la finalidad de estos menhires, las hipótesis apuntan hacia un mismo destino: señalar caminos de trashumancia o servir de centros de reunión». En definitiva, Agullana es todo historia.