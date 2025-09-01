El Mundo Today | Arqueólogos encuentran restos de barceloneses que se podían permitir vivir en el centro

El semáforo de El Mundo Today
Muy poco recomendable este mes. Todavía hace calor y todavía hay niños y adolescentes molestando por la calle, pero al mismo tiempo hay que volver a trabajar. También vuelve 'El Hormiguero' y tus compañeros de trabajo están morenos y presumiendo de vacaciones mientras tú te mantienes blanco porque has estado todo el verano jugando al 'Age of Empires II' encerrado en tu cuarto en casa de tus padres.
Hay pocos. Todavía se ve demasiado azul en el mar. Barcelona debería apostar por el turismo de una vez por todas y traer más cruceros. A la gente le encantará conocer a personas de otros países que vienen a Barcelona dispuestos a empaparse de la cultura y costumbres de aquí. Los negocios locales y el pequeño comercio se verán muy beneficiados por los cruceristas y toda la ciudad saldrá ganando.
Gran hallazgo el que ha llevado a cabo un grupo de arqueólogos de la Universidad de Barcelona. Por lo visto, hace muchos años, en el centro de la ciudad había habitantes barceloneses. Los restos hallados así lo confirman. En lugares como el Born o el Raval vivían personas nacidas en el Born o en el Raval. Incluso algunos de ellos, según las pruebas del Carbono 14, tenían viviendas en propiedad.
Menudo verano me ha dado Rubén. Se ha pasado casi todo julio y agosto sin responderme al teléfono. Al principio me lo cogía, pero después dejó de hacerlo. Por lo visto, si le llamas por teléfono con número oculto y cuando descuelga te quedas respirando sin decir nada pierdes todo derecho a que te vuelva a contestar. Luego soy yo el raro y el que incomoda a los demás siendo poco sociable. Claro que sí.
