Núria, en una sola mañana

El verano comienza a tocar a su fin. Pronto volveremos al ritmo del trabajo, a la rutina diaria y a la actividad escolar. Pero todavía podemos aprovechar el tiempo si estamos disfrutando del periodo vacacional y de ocio. Desde la Vall de Núria se nos ofrece la posibilidad de realizar una ruta para descubrir el entorno de este punto de la comarca del Ripollès. Se trata de un itinerario pensado y diseñado para completar en una sola mañana y tiene un carácter familiar, lo que hace que sea una buena propuesta de aventura en familia.

Esta actividad se ha programado para el próximo jueves (4 de setiembre) bajo el título: Descubierta local: los orígenes de Núria y consistirá en dar una vuelta al lago para conocer precisamente los orígenes de este enclave montañoso presidido por el santuario de Núria y donde el 8 de setiembre se celebra también la fiesta patronal en honor a la Virgen. El punto de encuentro será a les 10.15 horas de la mañana en el Centre d’Informació del Parc en Núria.

Actividad gratuita

Se trata de una actividad gratuita, recomendada a partir de 10 años y con plazas limitadas. Quién esté interesado debe hacer su reserva en: edu.pncapcaleres.territori@gencat.cat. Sus organizadores explican que Núria es un sitio de leyendas que reúne «historias antiguas y tradiciones que han construido un lugar emblemático». Los participantes podrán dar la vuelta al lago mientras conocen estas «profundas raíces que se pierden en el tiempo». Al tratarse de una ruta a pie por senderos de montaña se debe tener en cuenta algunas recomendaciones como, por ejemplo, llevar roba de abrigo, un calzado adecuado para caminar, protección solar y también agua.

A lo largo de estos meses de verano y una vez se cerró la temporada de esquí, Núria ha albergado diferentes actividades de aventura y ocio pensadas para un público familiar. Una de ellas ha sido la posibilidad de circular en un vehículo eléctrico, el Torgo, para explorar diferentes puntos de la zona. Asimismo, por primera vez, este verano se ha abierto el telesilla la Pala para acercar a los excursionistas a las cumbres. Se trata de una ascensión que permite disfrutar de una gran panorámica. Otras actividades familiares han sido los paseos en teleférico, el senderismo, los circuitos de orientación, las sesiones de yoga o el descubrir las estrellas.