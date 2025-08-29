El Berguedà reúne los mejores 'gossos d'atura'

Castellar de n’Hug, uno de los rincones emblemáticos del Berguedà por acoger la cuna del río Llobregat, se viste de gala este domingo para celebrar una nueva edición del Concurso Internacional de Perros Pastores, los tradicionales gossos d’atura.En esta edición participarán pastores experimentados y sus animales procedentes de Francia, Andorra, País Vasco, Comunidad Valenciana, Baleares y Catalunya. El horario de inicio es las 11.00 horas y el lugar, el Prat del Castell, un paraje natural que cada año se convierte en escenario de una de las tradiciones más singulares y emocionantes de los Pirineos.

Desde 1962, Castellar de n’Hug acoge este concurso que, más allá de ser una prueba de destreza, se ha convertido en un símbolo de respeto hacia un oficio milenario y hacia un animal que ha acompañado a los pastores durante generaciones: el gos d’atura catalán. El último domingo de agosto, cientos de personas se reúnen en el Prat del Castell para presenciar cómo perro y pastor trabajan al unísono, en perfecta sintonía, para guiar un rebaño de ovejas dentro de un cercado y sacarlo después con suavidad, paciencia y firmeza. Es un espectáculo donde la técnica se mezcla con la tradición, y donde cada movimiento refleja siglos de sabiduría transmitida de padres a hijos.

El orgullo de un oficio

El certamen no solo premia la habilidad práctica. También reconoce al perro que mejor conserva las características raciales más puras y al pastor que viste con más elegancia manteniendo viva la estética y el orgullo de un oficio enraizado en la cultura catalana.

El origen del concurso se remonta a Ribes de Freser (Ripollès), donde los pastores de la zona se reunían para compartir experiencias y demostrar las capacidades de sus perros. Con el tiempo, aquellas reuniones se transformaron en competiciones, aunque en Ribes acabaron por dejar de celebrarse. Fue entonces cuando los hermanos Joan y Josep Armengou, de Cal Fanxicó, decidieron trasladar la iniciativa a Castellar de n’Hug, contando con el visto bueno del Ayuntamiento de Ribes de Freser. Desde entonces, la cita ha ido creciendo hasta convertirse en un referente nacional e internacional.

Es una magnífica oportunidad para descubrir el Alt Berguedà, un territorio de gran belleza natural, donde la tradición se respira en cada rincón. La visita se completa con el placer de su gastronomía, marcada por los guisos de caza, los productos del bosque y las primeras setas que anuncian la inminente llegada del otoño.