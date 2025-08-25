Club cannábico El Pelotazo El famoso club cannábico El Pelotazo ha tenido que cerrar tras no poder hacer frente al alquiler del local. Aunque tenía muchos clientes, estos eran incapaces de recordar dónde estaba y no podían volver a comprar marihuana una segunda vez, lo que ha acabado por llevar al negocio a la ruina. Muchos clientes han estado meses tratando de encontrarlo, pero su ubicación había desaparecido de su memoria.

Soñar que viajas Cada vez más habitantes de Barcelona prefieren soñar que viajan a viajar de verdad. Cuando sueñas que viajas puedes ir a cualquier sitio y estar todo el tiempo que quieras, mientras que cuando viajas de verdad solo puedes ir a un sitio y en casi todos acabas discutiendo con tu pareja. Por si eso fuera poco, soñar que viajas es completamente gratis y puedes irte con quien quieras y no discutir jamás.

Ruta senderista El senderismo está más de moda que nunca y la ruta senderista que arrasa en Barcelona es la que va desde la mesa de la terraza al baño del bar. Miles de barceloneses completan esta ruta varias veces al día, algunos de ellos incluso hacen una parada en la barra para pedir un refrigerio que llevarse de vuelta a la terraza. Hay personas que hasta hacen la ruta corriendo cuando piden ensaladilla rusa.