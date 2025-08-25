El semáforo de El Mundo Today

Un británico le roba la cartera a un turista en la Rambla para sentirse plenamente integrado en Barcelona

Deja a su abuela esperando cinco minutos en la calle en Barcelona y al volver se encuentra con que es un Vivari

Barcelona
Club cannábico El Pelotazo

Club cannábico El Pelotazo

El famoso club cannábico El Pelotazo ha tenido que cerrar tras no poder hacer frente al alquiler del local. Aunque tenía muchos clientes, estos eran incapaces de recordar dónde estaba y no podían volver a comprar marihuana una segunda vez, lo que ha acabado por llevar al negocio a la ruina. Muchos clientes han estado meses tratando de encontrarlo, pero su ubicación había desaparecido de su memoria.

Soñar que viajas

Soñar que viajas

Cada vez más habitantes de Barcelona prefieren soñar que viajan a viajar de verdad. Cuando sueñas que viajas puedes ir a cualquier sitio y estar todo el tiempo que quieras, mientras que cuando viajas de verdad solo puedes ir a un sitio y en casi todos acabas discutiendo con tu pareja. Por si eso fuera poco, soñar que viajas es completamente gratis y puedes irte con quien quieras y no discutir jamás.

Ruta senderista

Ruta senderista

El senderismo está más de moda que nunca y la ruta senderista que arrasa en Barcelona es la que va desde la mesa de la terraza al baño del bar. Miles de barceloneses completan esta ruta varias veces al día, algunos de ellos incluso hacen una parada en la barra para pedir un refrigerio que llevarse de vuelta a la terraza. Hay personas que hasta hacen la ruta corriendo cuando piden ensaladilla rusa.

Rubén

Rubén

Rubén es de las peores personas que han existido en la historia de la humanidad. Hay que tener mucha bajeza moral para negarse a echarle crema en la espalda a alguien para protegerle contra el sol. Hasta cinco veces se lo tuve que pedir, y absolutamente todas las veces me dijo lo mismo: “Lo siento, pero estoy en Barcelona, no puedo ir hasta Ibiza solo para echarte crema”. Absolutamente vergonzoso. 

