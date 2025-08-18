El Mundo Today | Un británico le roba la cartera a un turista en la Rambla para sentirse plenamente integrado en Barcelona

Restaurantino Italianino El otro día llevé a una cita a este restaurante italiano llamado Restaurantino Italianino y la verdad es que me siento estafado. Aunque toda la decoración recuerda al país trasalpino, con manteles a cuadros y fotos de la Mona Lisa, y toda la carta está en italiano y hay pizzas y pastas, la sensación que me dio es que son españoles haciéndose pasar por italianos para conseguir clientes a costa de Italia.

Buscar setas La semana pasada recorrí toda Barcelona de arriba abajo en busca de setas y no fui capaz de encontrar ni una. Parece ser que ya todo el mundo se ha dedicado a lo mismo y ha dejado las calles de Barcelona sin ni una sola seta. Las aceras están vacías y en el asfalto lo único que se ven son trozos de retrovisores de los coches. Es una lástima lo que la masificación ha hecho en esta ciudad. Ya ni setas.

Británico en Barcelona Tras cuatro años viviendo en Barcelona, un británico llamado Patrick Neville se ha sentido plenamente integrado en la ciudad al robar su primera cartera a un turista en la Rambla. Desde que se hizo con esa cartera, el británico ha sentido mucho más respeto por los oriundos y ya camina hasta diferente por la calle. Ahora solo le queda hacer un 'castell de cinc de vuit' y ya será un auténtico barcelonés.