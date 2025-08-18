El semáforo de El Mundo Today
El Mundo Today | Un británico le roba la cartera a un turista en la Rambla para sentirse plenamente integrado en Barcelona
La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today
Deja a su abuela esperando cinco minutos en la calle en Barcelona y al volver se encuentra con que es un Vivari
Cierra un club cannábico de Barcelona porque sus clientes son incapaces de recordar dónde está
El otro día llevé a una cita a este restaurante italiano llamado Restaurantino Italianino y la verdad es que me siento estafado. Aunque toda la decoración recuerda al país trasalpino, con manteles a cuadros y fotos de la Mona Lisa, y toda la carta está en italiano y hay pizzas y pastas, la sensación que me dio es que son españoles haciéndose pasar por italianos para conseguir clientes a costa de Italia.
La semana pasada recorrí toda Barcelona de arriba abajo en busca de setas y no fui capaz de encontrar ni una. Parece ser que ya todo el mundo se ha dedicado a lo mismo y ha dejado las calles de Barcelona sin ni una sola seta. Las aceras están vacías y en el asfalto lo único que se ven son trozos de retrovisores de los coches. Es una lástima lo que la masificación ha hecho en esta ciudad. Ya ni setas.
Tras cuatro años viviendo en Barcelona, un británico llamado Patrick Neville se ha sentido plenamente integrado en la ciudad al robar su primera cartera a un turista en la Rambla. Desde que se hizo con esa cartera, el británico ha sentido mucho más respeto por los oriundos y ya camina hasta diferente por la calle. Ahora solo le queda hacer un 'castell de cinc de vuit' y ya será un auténtico barcelonés.
Este fin de semana obligué a Rubén a venir a la oficina porque quería colgar una serie de diplomas en mi despacho. En lugar de agradecerme la oportunidad laboral que le ofrecí, no dejó de quejarse durante todo el tiempo que estuvo en la oficina. Por suerte no escuché sus mensajes hasta que volví el lunes por la mañana de mi viaje a París. Por poco me estropea el fin de semana con su mala vibra.
