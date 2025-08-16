El rey de los mercadillos vintage de Barcelona liquida stock este domingo: 5 euros por 20 prendas de ropa

¿Quieres llenar el armario con 5 euros? El rey de los mercadillos vintage en Barcelona hace liquidación de stock este domingo. Two Market llena la Nau Bostik de la Sagrera (calle Ferrán Turné, 11) con más de dos toneladas de ropa de segunda mano y vintage “casi gratis”. La entrada de 5 euros e incluye 20 prendas: eso son 25 céntimos por cada una. Pantalones, camisetas, cinturones, faldas... Los asistentes eligen en los percheros y no les cobrarán nada en caja por hasta dos decenas de prendas.

El que encuentre todavía más piezas de su gusto, puede comprar más a precio irrisorio: un euro es lo que cuesta cada prenda extra. La organización pone un máximo de 40 unidades por persona para evitar acaparamientos indebidos. Abrirá a las 10h de la mañana y cerrará a las 19h. Durante el horario de mañana está permitido entrar y salir las veces que se desee, mientras que por la tarde sólo se podrá salir una vez.

"Una nave, más de 2500 Kg de ropa, más de 8000 prendas", anuncia la firma en su web. "Llega un momento que la ropa ya no nos cabe en el almacén y para traer ropa nueva tenemos que liquidar lo que hay", afirman. Se trata, pues, de un 'spin-of' mercadillo que monta regularmente en la misma ubicación con todas las piezas a un solo euro. Solo que esta vez la entrada es una suerte de forfait, que reduce sustancialment el precio.

Las entradas se compran en línea o en taquilla, con 0,77 euros de gastos de gestión. Los menores de 12 años no pagan entrada. Ante la previsión de largas colas de acceso, venden un tíquet con 'fast pass' que cuesta un euro más y permite entrar directo sin esperar.