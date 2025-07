El Mundo Today | El bus turístico de Barcelona llega a Santa Coloma por error

Desagradable incidente el que le ha tocado vivir a un grupo de turistas esta semana. Debido a un despiste del conductor, un bus turístico de Barcelona llegó a Santa Coloma y desató el pánico entre los pasajeros. Al ver la ausencia de tiendas de souvenirs , varios turistas sufrieron un ataque de pánico. La situación no se pudo controlar hasta que el conductor volvió a llevar el bus a Barcelona.

La comida está muy rica, los camareros son muy agradables y la localización es ideal, el problema es que, como gallego, el restaurante me parece demasiado parado, en ningún momento noté que se columpiara de un lado a otro, por no hablar de que el incienso no se llega a oler nunca. Quizás deberían cambiarse el nombre y dejar de confundir a la gente porque la decepción de mis hijos fue muy grande.