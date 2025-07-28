El Mundo Today | Pide un café de especialidad y al hacer pis dibuja una palmera con el chorro

Otoño Bastante inesperada la llegada del otoño. Me parece de muy mal gusto que estuviésemos de vacaciones en la playa y sin aviso previo ahora llueva, haga frío y sea otoño en prácticamente la mitad del planeta. Las autoridades deberían controlar más este tipo de cosas porque la gente tiene un límite. En nada nos despertaremos y será invierno y la situación será completamente inaceptable e irreversible.

Dormir la siesta Bien, pero con matices. El previo es mágico. Estar cansado después de comer, tumbarte en el sofá y abandonarte al sueño es de semáforo verde. Pero ojo, porque despertarte dos horas después, incómodo, dolorido, más cansado y desorientado es de semáforo rojo. La siesta es como una droga, muy divertida en su momento, pero tiene sus peligros. Lo mejor es dormir doce horas diarias y nunca necesitarla.

Pis de especialidad Debido al enorme número de cafés de especialidad que hay en Barcelona, el otro día me vi obligado a pagar un café de especialidad para poder pasar al baño y, claro, tuve que hacer un pis de especialidad. En lugar de mear como siempre, me vi obligado a dibujar una palmera con el chorro y a sentarme, pues por lo que pagué por poder pasar al baño necesitaba un extra de comodidad. Menos mal que no tenía caca.