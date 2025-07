New York siempre vuelve a Barcelona

Hay una regla en los manuales de buena escritura que puede aplicarse también a las fiestas: “Llega el último y vete el primero”. Es decir, en un texto, ahórrate contar todo: empieza cuando la escena ya está caldeada y detente para dejar con ganas al lector. Y en una farra: no seas ese que toma la primera antes de que el resto llegue y que se resiste a irse porque después de la penúltima llega lo mejor de la noche.

Quizá por esa razón también les escribo ya desde mi aldea galaica, lo más parecido que tengo a La Fortaleza de la Soledad, donde Superman va a pensar en un paisaje de hielo y silencio. Desde aquí, a 19 grados, leo sobre mi ciudad y veo que la New York Sala, la discoteca de la calle Escudellers, ha vivido una redada con detenciones y armas blancas. Y vuelvo a pensar que la regla es infalible.

Lo digo porque yo podría haber estado allí. Si el lector era joven a principio de siglo, es probable que yo le hiciera bailar. Durante mi primer trienio en la facultad, me ganaba unos utilísimos cuartos poniendo música en ese local. No pinten con colores románticos el asunto: en poco me parecía yo a los DJ con botella de Moët.

Tenía que pinchar allí jueves, viernes y sábado. En aquella época, el público lo conformaban universitarios y veinteañeros con jara y sedal (con ganas de ligoteo). Yo admiraba con vocación de entomólogo sus devaneos desde un palco elevado, donde seleccionaba las canciones con la pasión mecánica de un trabajador del archivo diocesano. El dueño, que a veces se aparecía en la cabina y se quedaba minutos mirándome fijamente, intentando descifrar la oscuridad (por lo visto, no tenía vista de lince), no permitía beber a sus trabajadores.

Había Red Bull y de vez en cuando me llegaba una Coca-cola con truco (con espirituosos que mis compañeras metían en la botella etiquetada para no levantar sospechas). Pero por lo general acababa las sesiones a las cinco con más ganas de ponerme el pijama que de ponerme una copa. Entonces, eso sí, nos citaban en unas habitaciones bañadas por luces rojas, como todo el local, y nos entregaban el jornal. Fue mi época Bárcenas, ya que cobraba en unos sobres que me hacían la misma ilusión que una carta de amor a una dama victoriana.

Solíamos ir a desayunar a los bares de la Gran Vía que no cerraban y luego yo me iba directo al Dominical de Sant Antoni, donde pasaba una hora gastándome el sueldo en libros de segunda mano.

El dueño lo era también del Panam’s y, de vez en cuando, cruzábamos la Rambla como si fuera el Rubicón y trabajábamos allí. Como aún había espectáculos eróticos en la otra planta, algún señor despistado llegaba a la cabina para pedirme, farfullando el tercer idioma del alcohol, algo que no era, en fin, una canción.

Me resultaba ya entonces curioso ver cómo, igual que los castillos encantados, los locales de ocio nunca se deshacen de su pasado. Aquí se podía percibir en la iluminación y los pasillos secretos.

Por eso no me escandaliza ver cómo ahora ese garito, convertido en una discoteca de ritmos latinos, ha vuelto a sus andadas. Al fin y al cabo, en los sesenta acogió espectáculos picantes (triunfó Amanda Lear, que Dalí adoptaría como musa). No me sorprende, pero leída la noticia, que no me gustaría haberla vivido en directo. Menos mal que en la escritura, y en la vida, intento no quedarme hasta el final. Quizá por eso, también, me despido ya y así hasta septiembre.