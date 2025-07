La mejor burger y el mejor pollo frito de Barcelona se expanden

Buenas noticias: la mejor hamburguesa de pollo frito ha llegado a los límites del barrio de Sant Antoni. Hasta ahora, si querías vivir la experiencia Rooq, no te quedaba otra que ir a su local de Diputació, un santuario que los amantes del pollo frito recomiendan con la boca muy pequeña, porque se llena. De ahí que Rooq (Rda. Sant Pau, 9) haya inaugurado un nuevo espacio a un tiro de piedra del Paral·lel; es imposible mantener ya en petit comité la excelencia de su pollo frito.

Pollo amarillo fresco y marinado durante 16 horas, especiado secreto, pan casero horneado a diario, salsa y toppings caseros, encurtidos 'top', todo preparado al momento. Parece sencillo, pero lo hacen como nadie y, la verdad, es reconfortante saber que el juego gallináceo estará más repartido. Por cierto, no dejes de explorar el catálogo de alitas: si Red Bull da alas, el nuevo Rooq te da rock’n’roll.

Y del pollo a la vaca, porque he probado burgers que no creeríais, burgers que se perderán como lágrimas en las lluvia. Pero ninguna, repito, ninguna, por muy buena que estuviera, juega en la misma liga que la del bar Torpedo. Hasta hace poco, esta obra de ingeniería solo podía comerse en el restaurante de la calle Aribau. Pero a Torpedo le ha salido un hermano en la cara derecha del Eixample: el TorpedoS (Diputació, 349). Ha abierto sin hacer apenas ruido, sin 'influencers' haciendo muecas cada vez que sale un bocadillo; es un 'soft opening' no tan 'soft', porque ahí me planto, dispuesto a comprobar si la burger es tan buena como en la casa madre.

Iluso de mí, cómo pude dudar. Me encuentro con la misma pieza cremosa, equilibrada, tan alicatada que da miedo. La clave sigue siendo la carne madurada. Desprende jugos empíreos, está al punto ideal, y tiene un sabor que no he encontrado en ningún otro sitio. El queso le da una untuosidad salvaje. Las salsas acompañan sin gritar. Los pepinillos caseros, imprescindibles. Es una de las burgers más simples de Barcelona, no necesita apestar a trufa o chorrear mermelada de bacon, el diseño es sencillamente perfecto y, por fin, ya se puede disfrutar en dos puntos de Barcelona. ¡Aleluya!