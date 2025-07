El Mundo Today | Desarticulada una banda que robaba la cebolla de las tortillas de patata en el Raval

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado una peligrosa banda que operaba en el Raval y que se dedicaba a robar la cebolla de las tortillas de patata . Se calcula que miles de damnificados han comido tortillas sin cebolla sin darse cuenta en los últimos meses, lo cual abre un incómodo debate en sus mentes. ¿Si no te has dado cuenta de la ausencia de cebolla, realmente puedes posicionarte como cebollista?

Durante años he expuesto muchos defectos de Rubén, pero hoy me gustaría hablar del mayor de todos: sus pies. No he visto unos pies más asquerosos en mi vida. Son huesudos, peludos, los dedos están torcidos, acaban en garra y huelen fatal. Por si fuera poco, se dedica a ir con chanclas por la oficina obligándome a verlos. Comer cerca de sus pies es algo repulsivo, especialmente si es un Frigopie.