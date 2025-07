El bar alucinante de Barcelona donde vive Tomàtic

En un futuro no demasiado lejano, me gustaría retirarme en el paraíso donde ve pasar la vida el Tomàtic. Recordarán el nombre y su leyenda: un tomate de peluche, con flequillo verde y gafas de sol, que alcanzó la fama como contestador automático, almacenando mensajes de la gente, en el Club Súper3 de TV3.

Yo a los bares (no en vano algún amigo me llamaba Villarejo pop) voy a lo mismo: vasos e historias. Y por eso envidio las vistas de Tomàtic en el bar Lolalà, al lado del Mercat del Clot: desde una estantería al lado de la puerta, registra todas las anécdotas y domina este templo de suelo ajedrezado (en rojo y negro), donde él no es la única estrella.

Lo es también la dueña del bar. Lola se fogueó en garitos de la zona alta a los que iban los futbolistas del Barça y luego regentó una tienda de descartes de ropa de lujo. Pero se hartó y decidió montar el Lolalà. Aquí entra otra de las estrellas del bar: Christian. Cuando Lola le habló de abrir algo así como un casinet, este le dijo que eso sonaba a casilimpio. Con un par de rondas, alguien llegó al nombre actual.

Christian se dedica al negocio de las persianas y tiene su oficina en el piso de arriba del Lolalà, una especie del Rick en Casablanca, pero en buenazo y brillante. Es lo que Jules Dassin llamaría un artista sin arte, que es otra forma de decir que es un artista de la vida: cada día es un capítulo o un cuadro. En el despacho gestiona su empresa, aunque también ayuda a Lola a pensar tapas.

Caldo colaborativo

Para entender el Lolalà podemos descifrar una de ellas. El caldo que prepara Christian cuenta con 21 ingredientes. Todos los clientes (vecinos, amigos) pueden colaborar. Se habla mucho del producto de kilómetro cero, como antídoto gastronómico contra un mundo desalmado, pero el Lolalà hace algo más interesante. Puede ser kilómetro cero (o metro dos, si se compra en el mercado), pero también kilómetro 2.000, si lo trae el italiano que vive puerta con puerta. Cuando un parroquiano va a su tierra, se le encarga lo mejor de allí, ya sea aceite de Córdoba, cecina de León o morcón del séptimo cielo. Y luego se añade o bien al caldo o bien a un plato diseñado a medida (la propia Lola va a Perpinyà a comprar foie o conservas).

Las tapas no son siempre las mismas (aunque haya hits fijos) y a algunas de ellas las llaman gamberradas. Platos audaces, pero de toda la vida. “Hay que reconstruir todo lo deconstruido”, dice Christian, a media carcajada de caballa en salsa francesa. Y se refiere a las tapas, pero podría hablar de la amistad o de los barrios.

El Tomàtic del bar Lolalà / Miqui Otero

Al Lolalà se va también a tomar el vermú con una gilda (aquí son tan grandes que se llaman Hermenegildas) o a comer mollete de fricandó o piruletas de empanadilla. Y ya se saben la rumba: “Sabor de barrio, tesoro antiguo”. Así que si una vecina, que solía compartir con su padre la pasión por los platos de cuchara, se queda huérfana, no duden que aquí un día se servirá el cocido que los unía para consolarla.

Por cierto, El postre de la mama no es un reclamo mercadotécnico, sino que lo hace la madre de Lola, así como destila Limoncello con los limones de su balcón. “Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada”, cantaba Willie Colon, que podría sonar aquí. Tomàtic conoció este vergel de humanidad porque su doblador es el ex de Lola. Vayan si quieren comprobar que la vida no tiene por qué ser un sucedáneo procesado de lo que debería ser la vida. Y del hecho, pasajero, de estar vivos.