El Mundo Today | El FC Barcelona asegura que la Sagrada Família estará terminada para el Gamper

Arriesgado negocio este situado en la zona vieja de Barcelona. Cada vez que te compras un libro, el dependiente te empieza a hablar muy amablemente de él, pero, como no tiene filtro, te acaba contando todos los detalles, incluido el final. Ahora me estoy leyendo Moby Dick sabiendo que al final no cazan a la ballena, lo que le está restando mucho interés a la experiencia. No volveré nunca más.