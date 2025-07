Entre dunas y paisajes fluviales

Una recomendación indispensable nada más llegar a Sant Pere Pescador, en la comarca del Alt Empordà, es disfrutar de su paisaje natural –de las dunas y del cauce del río Fluvià– de forma pausada. Para ello podemos consultar alguno de los itinerarios detallados en la página web de turismo de Sant Pere. La oferta es muy variada y se ofrecen diferentes rutas siempre acondicionadas para el paseo en bicicleta o el senderismo.

Las rutas van desde los ocho kilómetros hasta los poco más de dos. Algunas opciones circulan junto al río Fluvià, un espacio natural donde se llevan a cabo diversas actividades acuáticas, o en los límites con el parque natural de los Aiguamolls. En cada camino se concreta si se trata de una ruta difícil o de intensidad moderada. Donde desemboca el ríoà se puede realizar un itinerario de bienestar y silencio de una hora y media de duración. Estos itinerarios son caminos señalizados que recorren por espacios naturales. El itinerario Les Goles del Fluvià, por ejemplo, es una ruta señalizada que transcurre por el parque de los Aiguamolls.

Una segunda propuesta de las muchas que tenemos a nuestro alcance es el denominado Camino Viejo de Can Sopa. En la oficina de turismo seguimos el Itinerario Natural Playa. Continuamos por la margen derecha del río Fluvià, cruzamos el puente de madera y giramos a mano izquierda dirección mar. Recorremos el camino Mas Martinet, y a su paso rozamos el antiguo Mas Martinet. Aquí, seguimos toda la línea de costa a través de las playas de Can Martinet, Can Nera y Can Sopa, unos espacios espectaculares. Los ciclistas o caminantes apreciarán que se trata de rutas en las que se fomenta al máximo el contacto con la naturaleza.

Otro ejemplo es la ruta de la Isla de Caramany, de seis hectáreas, surgida tras el redireccionamiento del río Fluvià en 1979 y que actualmente es una reserva integral de acceso restringido (aunque hay puntos de observación). La ruta, que es circular y tiene unos seis kilómetros de longitud, se inicia en la oficina de turismo. Sigue por la margen derecha del Fluvià hasta rodear el Cámping Riu. Desde este caminito tenemos una panorámica perfecta del campanario de Sant Pere con el Fluvià y el puente. Después de cruzar un pequeño puente de madera, se toma a la izquierda y se avanza en dirección mar, donde la Isla de Caramany nos espera. Seguimos por el Fluvià hasta la desembocadura, donde hay un mirador de madera alzado que nos obliga a parar. Aquí nos encontramos la playa de Can Martinet. Para disfrutar.