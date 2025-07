El Mundo Today | La Generalitat asignará una camiseta de Lamine Yamal de oficio a los que todavía no tengan

El aire acondicionado Tenemos inteligencia artificial, pero todavía no hay una manera decente de eliminar el calor. Hay que aceptar que el aire acondicionado no funciona. La alternativa a las altas temperaturas no debería ser resfriarse y tener orzuelos mientras contaminas más el planeta generando más calor a su vez. Pasar el verano con síntomas del resfriado común no me parece la mejor manera de protegerse del calor.

Hacer cola en una terraza Emocionante. Para huir del sol y refrescarse en una mesa de un bar a la sombra, primero has de pasar 45 minutos haciendo cola en pie al sol mientras miras con impaciencia a los que están sentados. Cada vez que uno vacía su vaso tú te llenas de esperanza, hasta que se pide otra bebida y entonces entiendes que tendrás que esperar más. Podría parecer duro, pero una vez que te sientas, todo cobra sentido.

Camiseta Lamine Yamal Aunque ya se podría decir que la totalidad de Catalunya tiene la camiseta con el 19 de Lamine Yamal en la espalda, todavía hay algunos despistados que no se la han comprado. Por suerte, la Generalitat de Catalunya ha anunciado que asignará una camiseta de Lamine Yamal de oficio a los que todavía no la tengan. El objetivo es acabar con todas las camisetas que no son de Lamine Yamal cuanto antes.