El Mundo Today | Miles de barceloneses se ven forzados a ir al cine para huir de las altas temperaturas

Sin duda, el mejor viaje de estas vacaciones es ir al pasado, a los años 90, por ejemplo. Ahí no había redes sociales, ni patinetes eléctricos, ni temperaturas extremas. Dos semanitas en los años 90 es lo mejor para desconectar y volver con ganas a la rutina. En los 90 no había guerras ni en Europa ni en Oriente Próximo, no había corrupción política y no había crisis económica. Todo era mucho mejor.