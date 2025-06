Las estafas del falso Brad Pitt han llegado a Catalunya. Hay que tener cuidado porque cada vez están más refinadas y cualquiera puede caer. En este caso, una catalana ha denunciado que un falso Brad Pitt le escribió por Facebook, la sedujo y después la engañó al venderle un kilo de fuet que en realidad era salchichón . La mujer está muy afectada porque quería merendar un bocadillo de fuet y no pudo.

Si ya no sabes cómo decirle al mundo que no estás bien y que has perdido todo contacto con la realidad, jugar al golf en alta mar te va a encantar. Súbete a un barco con un palo y empieza a lanzar bolas al mar. Pocas cosas encontrarás más divertidas. También puedes llevar el plástico y el metal que tengas en casa y tirarlo en el agua. Lo que necesites para sentirte bien un rato. El mundo es para ti.