Los retos del doctor Soler

Descubrir los rincones de la comarca del Alt Empordà a partir de diferentes rutas es el reto que se ha marcado Carlos Soler, que se define como doctor en «corrilogia». De manera totalmente amateur, cada primero de mes cuelga en Facebook y en Instagram el recorrido de una propuesta de ruta que tiene una vigencia de cuatro semanas para quien quiera superarla. Quien desee afrontar el reto solo tiene que descargarse, sin coste alguno, la aplicación para móvil Strava, un GPS que marca los recorridos. A partir de ese momento, se pueden seguir las recetas que marca el doctor Soler.

Soler es de Figueres y es un apasionado de las rutas de montañas. Esa pasión le ha empujado a crear estos retos que atraen a muchos aficionados a las rutas y al senderismo. Se trata de una oportunidad para conocer muchos espacios naturales de la comarca. Las rutas se pueden hacer de manera accesible y fácil, solo es necesario seguir al pie de la letra las indicaciones y marcas que Soler refleja en cada ruta. El éxito de su iniciativa quedó demostrado en mayo del año pasado cuando 2.000 personas participaron, en Figueres, en la edición especial para celebrar el centenar de retos.

Quien se anime a hacer alguno de los retos debe consultar el día 1 de cada mes la ruta propuesta. Después solamente debe llevar el teléfono móvil en el bolsillo, activar la aplicación Strava y seguir las señales de la ruta que el mismo Soler ha marcado previamente para facilitar la participación de manera segura. A lo largo de los últimos meses se han llevado a cabo diferentes rutas recetadas por el doctor Soler. Por ejemplo, la del mes de abril llevó a los participantes hasta Pelacalç, municipio de Ventalló, un territorio donde abundan los manzanos y donde se puede disfrutar del auténtico paisaje ampurdanés. Otras rutas diseñadas y preparadas por el doctor Soler han sido Llampaies, el Far, Panissars, Vilajoan, Parets de Empordà, Santa Creu de Rodes, Figueres, Terrades, Montiró, Sant Mori, Empuriabrava, Sant Martí d’Empúries, Oliveda, Saus, Torroella de Fluvià y Camallera, entre otros.

En una ocasión, Soler afirmó: «Soy un apasionado del deporte. ¿ Cómo explicarlo? Ya que no puedo hacer el que me gustaría, he buscado transformarlo para que los otros puedan. He intentado que la gente haga el deporte que me gustaría hacer a mí». Soler no puede practicar el deporte que le apasiona por caminos y veredas, pero sí animar a la gente a hacerlo.