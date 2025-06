El Mundo Today | Los barceloneses que llevan meses criticando el turismo empiezan a buscar destino de vacaciones

Al principio es divertido ver cómo sale cerveza de una fuente , pero cuando ya llevas cinco vasos y la fuente sigue echando cerveza la cosa se empieza a torcer. Uno quiere parar e irse a casa, pero claro, hay una fuente echando cerveza y solo tienes que poner el vaso debajo para seguir bebiendo, así que no es fácil. Uno tiene la esperanza de que se seque, pero ya hay más cerveza en los embalses que agua.

Pues resulta que ahora Rubén es el mayor hincha del PSG del mundo cuando en todos estos años el único que iba a la oficina con la camiseta de ese equipo era yo. Claro, al muy falso se le llena la boca diciendo que la camiseta es suya, que me la dejó un día y que ya nunca se la devolví, pero tan del PSG no será cuando solo tiene una camiseta y no insiste casi nada para que se la devuelva. Penoso.