El Mundo Today | Rosalía ya ha recomendado absolutamente todos los locales de Barcelona

Mirador de Montjuïc No se veía nada. Es una auténtica vergüenza. Espero que el ayuntamiento haga algo porque la imagen de la ciudad no podría ser peor. Fui al mirador con toda la ilusión y no pude ver más que oscuridad. No puede ser que en pleno 2025 estemos así y no se pueda usar un mirador de noche. Es muy triste que un mirador solo esté disponible doce horas al día. Eso en otras ciudades seguro que ya no pasa.

Autobús del Barça El transporte público de Barcelona está fatal. El otro día me subí a la línea Barça y tuve la peor experiencia de mi vida. Jamás he visto a un autobús moverse más lento. En lugar de sentarse, los pasajeros iban gritando y saltando en la parte de arriba. Muchos de ellos, borrachos. El griterío era insoportable. Le estuve dando durante una hora a solicitar parada y el conductor no paró hasta Montjuïc.

Rosalía Desde que es famosa, la cantante catalana ya ha ido a absolutamente todos los locales que hay en Barcelona y además los ha recomendado todos. Rosalía ya ha comprado en todos los supermercados, ya se ha cortado el pelo en todas las peluquerías y ya ha comido en todos los restaurantes de la ciudad. Es literalmente imposible entrar en un local de Barcelona y que ella no haya estado en él. Emocionante.