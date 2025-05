El Mundo Today | Los Mossos desarticulan una red que se dedicaba a llamar crema catalana a unas natillas con azúcar

Tuve la suerte de ser asesinado justo en el pasillo de los libros de suspense , y los libreros enseguida acudieron al lugar de los hechos e investigaron con enorme profesionalidad el crimen. Al final, sus pesquisas los llevaron a resolver que yo no me había muerto, que simplemente había sufrido una deshidratación severa al pasar tantas horas hojeando libros en la librería sin comprar ninguno.

Esta semana Rubén se ha quedado dormido todos los días. No ha venido a trabajar ni uno y, lo que es peor, no ha hecho nada de su trabajo. Sus palmeros lo defienden diciendo que lleva en coma desde el fin de semana pasado, pero a mí las excusas no me valen. Si una persona se compromete a hacer algo, no hay coma que valga. Si tuviera un mínimo de dignidad se levantaría de la cama y vendría a la oficina.