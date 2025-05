El Mundo Today | La megafonía del metro de Barcelona alertará de la presencia del árbitro del clásico para evitar más robos

Desde que me dejó Marisa, busco cualquier oportunidad para intentar ligar con alguien. He probado todas las aplicaciones que existen, me hecho ‘runner’ y he pasado horas jugando al vóley playa con desconocidos, pero no hay manera. Ahora mi última bala es esto de los amaneceres inmersivos, imagino que la gente que va a esto a las seis de la mañana no está muy bien, así que igual tengo suerte.