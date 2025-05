El Mundo Today | Cada vez más parejas catalanas se van de vacaciones a la Barceloneta para aprender inglés

No sé yo. Venimos de Semana Santa y ya nos meten el puente de mayo . Por un lado está bien, pero por otro me parece excesivo . Aunque la gente no lo sepa, tantos días de descanso son malos porque luego siempre tienes que volver. Y volver es peor que no irse. Los trabajadores hemos de organizarnos y exigir el fin de los festivos , puentes y vacaciones. Hay que acabar con la depresión postvacacional .

Cada vez más parejas catalanas se van de vacaciones a la Barceloneta . No hay un destino turístico más barato en el mundo. En lugar de coger un avión al norte de Europa, puedes ir andando o en metro. Es cierto que los precios de las comidas son muy elevados, pero con lo que te ahorras en estancia y transporte ya vale la pena. Eso sí, si no sabes hablar inglés es mejor que te quedes en tu barrio.

Mira que le insistí a Rubén en que no me dijera los resultados de los partidos de la NBA, pero como si oyera llover. Ni caso. El muy sinvergüenza me ha destripado prácticamente todos los partidos y ahora ya no me divierte verlos. Él se defiende diciendo que han pasado treinta años y que ya debería haberlos visto, pero yo he empezado con el baloncesto hace poco y todavía voy por la temporada 95/96.