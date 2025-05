Cuestionario galáctico: celebra el Día de 'Star Wars' con este test

Hoy se escuchará “yo soy tu padre” más que en las memorias de Julio Iglesias. Es el Día de ‘Star wars’: 4 de mayo (“May the 4th”, en inglés, suena igual que el principio de la frase estrella de la saga: “May the Force be with you”, “Que la Fuerza te acompañe”). Pon a prueba tu sabiduría intergaláctica con el siguiente test. Y vete remarcando la siguiente fecha en rojo: 25 de mayo. Es el aniversario del estreno de 'La guerra de las galaxias'. El que originó el Geek Pride Day, el Día del Orgullo Friki. Que la Fuerza te acompañe apretando el ratón.