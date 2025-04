El Mundo Today | Miles de barceloneses vuelven a salir a la calle a escuchar la radio en grupo tras el éxito del apagón

Por mucho miedo que dé quedarse encerrado en un ascensor , lo prefiero mil veces antes de tener que subir y bajar escaleras. Lo peor del apagón fue sin duda tener que subir los peldaños desde la calle hasta el segundo piso en el que vivo, con ojo, entresuelo, lo que lo convierte en un tercero real. Tuve que salir a comprar papel higiénico y casi no vuelvo, menos mal que los del primero me dieron agua.

Lamentable la actitud de Rubén en todo el día de ayer. No solo no hizo nada del trabajo que le tocaba, sino que estuvo todo el lunes sin responder a los mensajes y llamadas que le iba haciendo. Obviamente, por mi parte estaría despedido y no volvería a trabajar en mi empresa en lo que le queda de vida, su suerte es que yo no soy el jefe y no tengo ninguna potestad en ese tipo de decisiones.