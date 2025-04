El Mundo Today | Cada vez más catalanes caminan de madrugada por callejones oscuros para poder salir en 'Crims'

Este Sant Jordi, mi autor de bocadillos de autor favorito de Catalnya estará firmando bocadillos en una parada de paseo de Gràcia, algo que me ilusiona mucho. El problema es que el bocadillo lo compré hace dos semanas y se ha puesto muy duro. No sé si es parte de la gracia, si el autor busca esa magia de que el bocadillo vaya mudando de textura y sabor, pero a mí me habría gustado comerlo firmado.

Esta nueva dieta está arrasando en Barcelona . El desayuno intermitente consiste en que, te levantas, te comes una tostada y un café , esperas una hora, te bajas a una cafetería y te tomas un cruasán y otro café , esperar otra hora, te comes un pincho de tortilla y una cerveza , esperas otra hora, te comes un bocadillo de fuet y otra cerveza, y luego esperas otra hora y ya comes. Muy recomendable.

Vergonzosa la actitud de Rubén durante toda esta Semana Santa. En ningún momento me informó de que hoy era festivo en Catalunya, y claro, yo he ido a la oficina y me la he encontrado cerrada. Y cuando he llamado a Recursos Humanos, me han dicho que el jueves pasado debí ir a trabajar. Todo por culpa de Rubén que, siendo católico, no me avisó. Ya he hecho una queja formal para que lo despidan.