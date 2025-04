El Mundo Today | Los aranceles de Trump hunden la oferta de tres por uno en cruasanes de la Panadería Pili

Muy relajante y muy económico, mi única queja es que la entrada para los calvos está vetada. La persecución hacia este colectivo es insoportable. Desde el momento en el que llegué al local noté miradas poco agradables, después me dijeron que las personas como yo no podemos recibir el servicio. Tuve que ir a comprarme una peluca para que me atendieran. Eso sí, una vez con la peluca todo fue genial.