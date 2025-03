El Mundo Today | La mili en Catalunya consistirá en cruzar el Portal de l'Àngel de Barcelona sin que te pare ningún carpetero

Todo el fin de semana pegado al móvil porque Rubén dijo que me escribiría para ir a tomar algo, pero estamos a lunes y todavía no he recibido nada. Qué vergüenza. Se ha cargado mi fin de semana. Yo podría haber hecho decenas de planes diferentes, pero por culpa de Rubén me pasé los dos días en casa mirando la pantalla negra de mi móvil. Gente así es la que hace que el mundo sea un lugar mucho peor.