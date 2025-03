El Mundo Today | Tras ver que los embalses están al 44%, millones de catalanes se vuelven a duchar

Mi pareja y yo fuimos a un spa para relajarnos después de unas semanas ajetreadas, pero los preparativos nos estresaron mucho más de lo que estábamos. No sabíamos si había que llevar gorro, chancletas, si la toalla la ponían ellos o nosotros. Los nervios por llegar tarde también nos afectaron mucho. Al final el circuito del agua nos relajó, pero en el cómputo general salimos más estresados .

Han sido muchos meses de espera, pero gracias a las lluvias de las últimas semanas, los embalses de Catalunya han subido al 44% y millones de catalanes han podido volver a ducharse . Los catalanes más concienciados con la sequía llevaban mucho tiempo ahorrando agua para permitir que los ricos pudieran seguir jugando al golf , lavando el coche y dándose baños en los cruceros , pero ahora ya no hace falta.

Esta celebración no me gusta. La pondría en el rojo del semáforo, pero sería una falta de respeto a millones de irlandeses y a miles de fans del alcohol, así que, aunque no es un día que yo recomiende, hoy lo pongo en el verde del semáforo. Tampoco seré yo quien enfade a los irlandeses, y mucho menos viendo a la hora a la que han empezado a beber. Mañana, con la resaca, ya le darán ellos el rojo.