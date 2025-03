El Mundo Today | El Ayuntamiento planea echar sirope por encima de Barcelona y convertirla en un 'pancake' gigante

El invento del siglo. Desde que me los compré ya no escucho a nadie, solo a Jordi Wild hablando con sus invitados. Llevo meses sin escuchar a mi madre, a mi padre o a mis amigos. Cuando voy al cine no escucho a los actores, pero me da igual porque yo siempre leo los subtítulos. Gracias a estos auriculares he podido dejar de escuchar el sonido del mundo y escuchar solo a Jordi Wild. Muy recomendable.