El Mundo Today | Por lo que sea, cierra el único restaurante de Barcelona que servía comida de avión

Tras dos meses de andadura, el Airestaurante , el único restaurante de Barcelona especializado en comida de avión , ha tenido de cerrar. Aunque la semana de la inauguración se llenó todos los días, la gente, poco a poco, fue dejando de ir alegando que la comida no le gustaba porque era igual a la que te sirven en los aviones. A día de hoy, los dos socios todavía no entienden qué falló en su negocio.

No estaba anunciado, pero se celebró el pasado sábado un feroz Roast Battle en pleno salón de la casa de mis padres. Primero mi madre dispuso de quince minutos para criticar cruelmente a mi padre , y después mi padre dio su réplica. El Roast duró cerca de tres horas , quizás fue demasiado largo. Los chistes no eran muy buenos, pero las barbaridades que se dijeron hicieron que la velada fuese graciosa.

Comerse un postre después de cenar está realmente bien, pero cada vez más gente está descubriendo que comerse dos postres es mejor. En la carta de postres siempre hay varias opciones ricas, así que limitarse a una es absurdo y cruel. ¿Por qué elegir entre flan y crema catalana si puedes comer flan y crema catalana? ¿Acaso la gente no se come dos donuts seguidos? Por favor, basta de esta hipocresía .

Rubén se ha hecho viral en redes con una canción y ahora es muy famoso. Y ahora resulta que todo el mundo considera que es una persona especial y que se lo ha currado mucho. Pues me niego. Esa canción es un claro plagio de una que yo suelo tararear en el baño de la oficina. Rubén me ha robado la canción y pienso denunciarlo hasta que me entregue todo el dinero y estatus que ha conseguido gracias a ella.