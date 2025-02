El Mundo Today | El billete de autobús de la línea 47 de Barcelona pasa a valer 25 euros tras su éxito en los Goya

Ser viral en redes Uno siempre sueña con ser viral en redes y hacerse famoso hasta que el idiota de una moto te graba en un semáforo metiéndole el dedo nariz mientras esperas en el coche. Tampoco entiendo que a la gente le interese tanto ver cómo un hombre adulto se saca un moco y luego, por no tener un pañuelo a mano, se lo mete en la boca como hemos hecho todos. Espero que el vídeo se deje de compartir cuanto antes.

Línea 47 La T-Casual o cualquier otra ya no será compatible con esta línea de autobús. Debido al éxito que ha tenido 'El 47' en la gala de los Goya, ahora subirse a él tendrá un coste de 25 euros. Es una pena porque yo vivo en El Guinardó y necesito cogerlo todos los días, lo que me va a costar un dineral. Aunque hay que reconocer que ir a trabajar sentado en el asiento de una estrella del cine no tiene precio.

Gimnasio extremo Me he apuntado a un gimnasio tan extremo que no vas ni un solo día al año. No se puede ser más extremo que esto porque ni te abren la puerta si pasas cerca. Han llevado el hecho de apuntarse a un gimnasio y luego no ir al siguiente nivel. Nunca había estado tanto tiempo sin ir a un gimnasio. Tengo agujetas de estar sentado en casa. Sin duda este gimnasio es el más extremo que he conocido en mi vida.