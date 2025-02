El Mundo Today | Barcelona prohibirá llevar la cartera en el metro para evitar robos

Rubén lleva toda la semana muy pesado recomendando la película 'El Brutalista' cuando ni siquiera la ha visto. Según él es una obra maestra, pero no la ha visto. Me da igual que conozca perfectamente la trama y los personajes, me da igual que haya traído la entrada del cine a la oficina, yo sé que no la ha visto porque nadie que la haya visto podría asegurar que esa película es buenísima.