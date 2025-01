El Mundo Today | Debido a la baja natalidad, todavía no ha nacido el primer bebé barcelonés de 2025

Toca seguir esperando. De momento no hay suerte y ningún hospital de Barcelona ha notificado nacimientos en lo que va de 2025 . La disputa por ser el primer bebé del año nunca había estado tan reñida. Según el Hospital Clinic, hay una mujer de la Eixample que está de ocho meses y medio, así que podría convertirse en la ganadora, aunque todavía el puesto está muy reñido . Aún puede pasar cualquier cosa.

Hay que saber cuándo rendirse y escupirlas. Todavía hay gente que, una semana después, se sigue peleando para tragarlas todas aferrándose a la idea de que así se cumplirá su deseo. La verdad es que da igual lo que hagas, los deseos solo se le cumplen a los ricos, si no eres rico no pidas deseos, si no eres rico cómete las uvas disfrutándolas, porque es de los pocos lujos que te puedes permitir.