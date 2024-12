El Mundo Today | Debido al precio de los alquileres, los barceloneses solo podrán permitirse once campanadas

Este año, debido al alto precio de los alquileres provocado por los fondos buitres y los pisos turísticos, los barceloneses solo podrán permitirse once campanadas. El precio para hacer sonar doce veces la campana es demasiado elevado y la ciudad ya no puede permitírselo. Por otro lado, el poder adquisitivo de los catalanes ya no alcanza para comprar una docena de uvas, así que les ha venido bien.