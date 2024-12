Tras los pasos de Pla

«A veces pienso en la ciudad de Figueres. Es un lugar donde me gustaría vivir - o al menos donde me parece que viviría fácilmente. Ya hace unos cuantos años que conozco la villa. Fui por primera vez a los 10 años, a examinarme de ingreso de bachillerato. Volví el año siguiente para los exámenes de primer curso. Esta pesadilla de los exámenes no consiguió ahogar el efecto agradable que me produjo la ciudad. El viejo convento de franciscanos convertido en Instituto General y Técnico, no consiguió deformarme el clarísimo efecto que me hizo. Después, en el curso de los últimos años, he vuelto alguna vez y la primera impresión se ha mantenido siempre».

Estas fueron algunas de las impresiones que se llevó el escritor Josep Pla durante una visita a la ciudad de Figueres. Este episodio, recogido en su reconocido y elogiado libro «El quardern gris», da pie al programa de rutas turísticas y culturales que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Figueres para dar a conocer la relación de la ciudad con Pla.

Las visitas comenzaron el pasado 6 de diciembre y el 28 del mismo mes se llevará a cabo la segunda ruta. La actividad está impulsada por la Fundación Josep Pla en colaboración con el Ayuntamiento de Figueres y se realizarán sesiones cada mes hasta el próximo septiembre. La ruta tiene aproximadamente un recorrido de kilómetro y medio. Se inicia en la placeta del Instituto Ramon Muntaner y finaliza en la plaza que lleva el nombre del escritor ampurdanés. También existe la opción de acabar la ruta con una comida en el restaurante El Motel del Hotel Empordà, un templo de la gastronomía donde Pla pasaba muchas horas. El escriptor frecuentaba este restaurante que acumula ahora grandes anécdotas e historias.

El itinerario, de unas dos horas de duración, recorre varios puntos: el Instituto Ramon Muntaner, el monumento a Anselm Clavé (plaza Triangular), la Rambla, la Casa Fages, la casa natal de Salvador Dalí, el casino Menestral, la calle Peralada-plaza del Ayuntamiento, la plaza Gala-Salvador Dalí, la papelería Canet, la plaza de Josep Pla (Teatro El Jardín) y, opcional, El Motel. «La actividad tiene un precio de entre seis y ocho euros (gratuito hasta los 10 años) y se puede reservar en el web www.visitfigueres.cat», según los promotores. Además, se ofrece la posibilidad de completar la ruta con la modalidad «Josep Pla, cocina y paisaje» con una comida al restaurante El Motel por 65 euros.